Canelo Alvarez impõe outra condição para lutar contra David Benavidez

Saul ‘Canelo’ Álvarez não está fechado à possibilidade de luta David Benavidezmas ele deixou bem claras as condições sob as quais aceitaria a luta de boxe.

O primeiro que ele enfatizou foi o dinheiro, já que ele diz que não lutará por menos de 200 milhões de dólares contra o Monstro Mexicano.

Oscar de la Hoya se diverte enquanto critica Canelo Alvarez por ser “um pedaço de merda arrogante”

Saul Alvarez e a cláusula de controvérsia

Depois dessa condição, ele agora recorre a outro pedido que já lhe gerou críticas no passado: a cláusula de reidratação.

“Quando Benavidez luta com 168 libras, na noite da luta ele está pelo menos com 190 ou 185 libras. (A cláusula de reidratação) pode ser. Se a luta for feita, veremos. Mas não quero que haja desculpas,” Canelo disse ao Universo de Sway.

“Todo mundo me culpa por isso, mas isso também não me interessa, porque as pessoas sempre vão falar, não importa o que aconteça.”

Canelo: Eu sou inteligente e forte

Canelo Álvarez considera que sua divisão natural seria 160 libras, mas que ele se sente confortável em 168 e em sua melhor forma.

“Eu nunca penso em tamanho, porque quase sempre enfrento lutadores maiores que eu, porque sou baixo para essa categoria, mas não me importo com tamanho, porque sou muito inteligente e forte”, disse ele.

“Eu me sinto muito bem no peso 168, mas acho que o peso médio (160 libras) é o meu peso, mas me sinto bem nesta divisão (168), me sinto forte, me sinto no meu melhor.”