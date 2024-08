Canelo Alvarez responde ao compartilhar data da luta em Las Vegas com o UFC 306: ‘Posso fazer o que eu quiser’

Canelo Alvarez não vê o UFC como um concorrente.

O astro do boxe retorna à ação em 14 de setembro, quando defende seus títulos super-médios da WBA, WBC e WBO contra Edgar Berlanga (22-0, 17 KOs). A 66ª luta profissional de Alvarez acontece na T-Mobile Arena em Las Vegas na mesma noite do UFC 306, que acontece no novo local Sphere, a apenas alguns quarteirões de distância.

O CEO do UFC, Dana White, expressou seu aborrecimento com a escolha da MGM na T-Mobile Arena como local para sua luta, e a estrela Conor McGregor alertou que o show do UFC ofuscará Alvarez x Berlanga.

Alvarez (61-2-2, 39 KOs) respondeu à conversa fiada em uma entrevista no Jogo que vale milhões de dólares. Basta dizer que ele está confiante de que vencerá o UFC no fim de semana do Dia da Independência do México.

“É apenas diferente”, disse Alvarez. “Talvez outras lutas de boxe, talvez, mas Canelo é diferente. Existem outros tipos de lutas, mas Canelo é apenas diferente. Não me importa se o UFC está lá, quando Canelo luta, é diferente.”

Um golpe contra o próximo confronto de Alvarez é que Berlanga não tem a notoriedade de algumas das outras opções de desafiantes de Alvarez, a saber, o campeão interino do WBC David Benavidez. O promotor saudita Turki Alalshikh também acusou Alvarez de intencionalmente se colocar fora das negociações para uma superluta com Terence Crawford, ao que Alvarez simplesmente respondeu com um emoji rindo.

Alvarez explicou por que se sente justificado em se defender de Berlanga diante de convocações para enfrentar outros oponentes.

“Olha, em algum momento todos os lutadores fizeram [what they were told]”, disse Alvarez. [Oscar] De La Hoya, Floyd Mayweather, Julio Cesar Chavez, Mike Tyson, todos fizeram isso. Há estrelas e superestrelas e eles fizeram o campeonato, não o campeonato os fez. Então é muito diferente. Eu venho e faço minha carreira e luto com [Miguel] Cotto com uma cláusula, e eu luto com Mayweather com uma cláusula, e eu luto com todo mundo para construir o Canelo Alvarez que eu sou. Agora mesmo eu posso fazer o que eu quiser.

“A IBF [says]’Ei, você precisa lutar com isso porque isso.’ Quem é [William] Scull? Eu nunca ouço falar dele, só quando eles dizem, ‘Isso é obrigatório.’ Eu nunca ouço falar dele. Eu não quero fazer o que eles querem. Eu quero fazer o que eu quero. Nesta posição eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu mereço, por tudo que eu fiz. Eles disseram, ‘Você não quer lutar [Gennady] Golovkin, eu luto com ele. [Erislandy] Lara, eu luto com ele. Callum Smith, Billy Joe Saunders, Caleb Plant, [Austin] Truta, Mayweather, Cotto, [Dmitry] Bivol, tudo. Eu fiz tudo, e agora [Berlanga]. Mas como eu disse, eu fiz tudo e agora posso pedir o que eu quiser e posso fazer o que eu quiser.”