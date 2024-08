Canelo Alvarez revela o boxeador que ele mais ‘odeia’ e não é David Benavidez: Aquele bastardo me deixou bravo, ele teve o que merecia

Saulo Álvarez tem sido criticado pela forma como conduz sua carreira e por não enfrentar os melhores lutadores segundo os especialistas e cada vez se defende com mais firmeza.

Agora Edgar Berlanga por ser seu próximo adversário tem declarações cruzadas, mas também discussões fortes com Oscar de la Hoya, Juan Manuel Márquez, David Benavidezentre outros.

Saul Alvarez e sua coragem contra Billy Joe Saunders

Agora Canelo Álvarez reconheceu em uma entrevista ao Premier Boxing Champions qual oponente o deixou mais irritado.

“Billy Joe Saundersaquele bastardo me irritou, é por isso que ele teve o que merecia. Alguns lutadores falam antes da luta, mas eu acho que ele é uma má pessoa. Eu realmente gostei de vencê-lo”, aceitou o nativo de Guadalajara.

O Canelo vs Saunders A luta aconteceu em maio de 2021 e terminou no oitavo round devido a lesões no olho direito do boxeador inglês.

Quando é a luta Canelo x Edgar Berlanga?

Saulo Álvarez está perto de sua próxima luta em 14 de setembro em Las Vegas contra Edgar Berlangade origem porto-riquenha.

Na história houve lutas importantes entre lutadores do México e de Porto Rico, onde houve fortes cruzamentos entre eles e isso duelo entre Alvarez e Berlanga não foi exceção.