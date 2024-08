PARIS — Canyon Barry levou a equipe masculina dos EUA, com poucos jogadores, a duas vitórias na sexta-feira na fase de grupos 3×3 nas Olimpíadas de Paris.

Barry marcou 14 pontos na vitória por 21 a 17 sobre a China no jogo noturno, depois de marcar 15 na vitória por 21 a 19 sobre a França na sexta-feira.

“Vencer nas Olimpíadas é divertido”, disse Barry, radiante. “Vou lhe dizer que não há sensação melhor do que essa.”

Os EUA, que jogaram sem a estrela Jimmer Fredette pela terceira partida consecutiva devido a uma lesão na extremidade inferior, perderam seus quatro primeiros jogos do torneio.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“É exaustivo, é brutal”, disse Barry sobre jogar com um homem a menos. “Mas somos atletas olímpicos, treinamos para isso. Obviamente, não são circunstâncias ideais, mas… você tem que ser capaz de seguir em frente e perseverar. E é isso que torna ser um atleta olímpico especial.”

Os EUA lideraram a China por 6 após uma cesta de 2 pontos de Dylan Travis com cerca de dois minutos para o fim. Ning Zhang então marcou três pontos para a China, cortando a liderança para 18-15.

Travis fez uma cesta antes de Jiaren Zhao acertar dois lances livres para fazer 19-17 com menos de um minuto para o fim. Barry parou no topo da chave e acertou uma cesta de 2 pontos para terminar com 36 segundos restantes.

Travis elogiou o trabalho de Barry na sexta-feira.

“É inacreditável”, ele disse. “Não sei, é como se ele estivesse brincando com um poder superior ou algo assim.”

A China caiu para 1-5 com a derrota.

No início do jogo, a França assumiu a liderança com uma cesta de Franck Seguela faltando 90 segundos para o fim. Barry, filho do membro do Hall da Fama da NBA Rick Barry, assumiu então.

Ele marcou uma cesta antes de converter dois dos lances livres por baixo que seu pai tornou famosos, deixando os EUA a um ponto da vitória.

Timothe Vergiat colocou a França a um ponto de uma cesta com menos de um minuto para o fim antes de Barry dirigir e fazer uma bandeja desequilibrada para fechar a partida com 50 segundos restantes. Barry sentou na quadra e gritou enquanto seus companheiros de equipe pulavam ao redor dele comemorando.

O jogador americano Kareem Maddox disse que a mensagem antes dos jogos de sexta-feira foi simples.

Canyon Barry, dos Estados Unidos, ultrapassa Jules Rambaut, da França, na partida de basquete masculino 3×3 da fase de grupos durante as Olimpíadas de Verão na sexta-feira. AP/Frank Franklin II

“Só lute”, ele disse. “Sinto muita responsabilidade em lutar e continuar lutando. É tudo o que você pode fazer e Jimmer está bem ali conosco, nos ajudando em cada passo do caminho.”

Seguela teve sete pontos e sete rebotes para a França, que caiu para 2-4 na fase de grupos.

Sérvia 21, Polônia 12

Dejan Majstorovic marcou sete pontos e a Sérvia, vencedora da medalha de bronze em Tóquio, derrotou a Polônia e melhorou para 4-2 na fase de grupos.

A Sérvia liderava por 7 após dois pontos de Majstorovic com cerca de 6 minutos e meio restantes. Eles estavam ganhando por 16-8 alguns minutos depois, antes de Majstorovic acertar uma cesta de 2 pontos e uma cesta para estender para 19-8.

Michał Sokołowski enterrou para dar início à sequência de 4 a 1 da Polônia, mas Majstorovic acertou uma cesta faltando 2 minutos e meio para encerrar a partida.

Adrian Bogucki marcou seis pontos para a Polônia, que está em 2-4.

Letônia 21, Sérvia 14

Francis Lacis e Karlis Lasmanis somaram oito pontos cada para ajudar a atual campeã Letônia a melhorar para 6-0 na fase de grupos ao derrotar a Sérvia e conquistar sua segunda vitória na sexta-feira.

Uma corrida de 3-0 colocou a Sérvia a três com cerca de quatro minutos para o fim. A Letônia fez uma corrida de 5-1, destacada por uma cesta de 2 pontos de Lasmanis, para terminar com 2:13 restantes.

A Letônia fez sete arremessos de dois pontos, contra apenas dois da Sérvia.

Majstorovic marcou sete pontos para a Sérvia.

Letônia 22, França 20

Nauris Miezis marcou 10 pontos e sua cesta de dois pontos faltando 41 segundos ajudou a Letônia a superar a França no primeiro jogo do dia para ambas as equipes na sexta-feira.

A cesta de Seguela para a França faltando pouco mais de um minuto para o fim do jogo empatou em 20. Miezis então acertou sua quarta cesta de dois pontos do jogo para dar a vitória à Letônia.

Seguela marcou 10 pontos para a França.

Seguela e Timothe Vergiat fizeram dois pontos consecutivos para colocar a França em vantagem de 17-15 com 2½ minutos para o fim. Mas Miezis fez dois pontos para começar uma sequência de 4-0 que colocou a Letônia em vantagem de 19-17.

Lucas Dussoulier acertou uma cesta de dois pontos para empatar o jogo antes da cesta de Lasmanis colocar a Letônia na frente por um ponto, faltando cerca de 90 segundos para o fim do jogo.

Holanda 21, Polônia 17

Worthy de Jong, Arvin Slagter e Dimeo van der Horst marcaram seis pontos cada para ajudar a Holanda a vencer.

O jogo estava empatado antes que a Holanda usasse uma sequência de 5 a 1, com os três primeiros pontos vindos de Slagter, para assumir a liderança por 19 a 15, faltando cerca de dois minutos para o fim.

A Polônia marcou os dois pontos seguintes, mas van der Horst fez uma cesta antes do lance livre de Slagter encerrar o jogo, faltando 1:22 para o fim.

Przemysław Zamojski fez oito pontos pela Polônia.

Holanda 19, Lituânia 18

A Holanda melhorou para 4-2 na fase de grupos ao derrotar a Lituânia e conquistar sua segunda vitória na sexta-feira.

O jogo estava empatado com 33 segundos restantes após um arremesso de 2 pontos de Evaldas Dziaugys. Slagter então fez uma cesta de 2 pontos antes de uma cesta de de Jong no estouro do cronômetro colocar a Holanda em vantagem por 19-16.

Slagter foi punido com uma falta de conduta antidesportiva e Gintautas Matulis converteu dois lances livres, mas a Holanda conseguiu sua vitória.

Aurelijus Pukelis fez sete pontos pela Lituânia.

Lituânia 21, China 16

Dziaugys marcou nove pontos e Pukelis acrescentou oito para levar a Lituânia à vitória sobre a China.

A Lituânia liderou por seis antes da China usar uma corrida de 3-0 para cortar a liderança para 19-16 com 1½ minutos para jogar. Mas Sarunas Vingelis acertou uma cesta de 2 pontos para ajudar a fechar.

A China acertou 0 de 9 arremessos de 2 pontos, enquanto a Lituânia acertou três de suas nove tentativas.

A Lituânia está com 3-3 na fase de grupos após uma vitória e derrota na sexta-feira, e a China caiu para 1-4.