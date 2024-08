Cardi B coberta por muitos guarda-chuvas enquanto saía em Nova York

cartão b não queria que ninguém visse o que estava acontecendo com ela esta semana… porque a equipe dela estava no meio de um grande acobertamento enquanto estava em Nova York… e queremos dizer isso literalmente!

Cardi saiu na rua 34 com a Broadway em plena luz do dia – vestida com roupas largas – e sua equipe literalmente formou uma barreira humana ao seu redor… mas olhe atentamente para as fotos, ela não está totalmente coberta.