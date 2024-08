Cardi B pode usar ‘Difamação de caráter’ ou ‘Pensamentos intrusivos’ para novo álbum

De acordo com novos documentos legais obtidos pelo TMZ, a rapper entrou com pedidos de marca registrada para duas frases… “Difamação de Caráter” e “Pensamentos Intrusivos”… que ela diz querer usar em álbuns de música.

Os pedidos de marca registrada de Cardi também afirmam que ela deseja as frases para videoclipes e arquivos de música para download, além de outros usos potenciais… basicamente tudo que um artista precisaria para ganhar dinheiro com sua música.

Como dissemos a vocês pela primeira vez… Cardi B ainda está planejando lançar um novo álbum no final deste ano, apesar da gravidez e da recente batalha de divórcio com Desvio .

TMZ. com

Disseram-nos que Cardi já concluiu mais de três quartos do projeto… e ela está determinada a abandoná-lo em 2024… mesmo com todos os compromissos extras que ela tem fora do estúdio.