Cardinals avançam para os playoffs após adicionar jogadores no prazo final de negociações

CHICAGO — Parecia um momento que nem poderia ter sido roteirizado. Poucas horas depois que o St. Louis Cardinals adquiriu Tommy Pham do Chicago White Sox no prazo de negociação da MLB, o outfielder energizou o Busch Stadium de uma forma que não foi sentida em toda a temporada.

Em sua primeira rebatida de volta com o time que o recrutou em 2006, Pham recebeu uma ovação de pé antes mesmo de pisar na base como rebatedor emergente no quinto inning na terça à noite. Ele ganhou uma chamada de cortina depois de lançar o quinto arremesso que viu para um grand slam, ajudando a afastar o Texas Rangers em uma vitória de 8-1.

O home run se tornou viral, e o sorriso no rosto do normalmente intenso Pham era inegável.

“Meu melhor momento como Cardinal”, Pham, que jogou partes de cinco temporadas em St. Louis, disse à ESPN no início desta semana. “A ovação foi tão acolhedora. Eu tive arrepios com aquela ovação. E você não pode escrever um roteiro melhor para o bastão. Eu desci na contagem e tudo mais.

“Vou me lembrar disso pelo resto da minha vida.”

Assim como os fãs dos Cardinals que — assim como seu time — levaram um choque com as adições do prazo de negociação da diretoria. Além de adicionar Pham, o time adquiriu um dos melhores arremessadores titulares disponíveis em Erick Fedde, assim como o veterano reliever Shawn Armstrong.

“Nossa lista de compras era um apaziguador destro, um titular e um batedor destro”, disse o presidente de operações de beisebol John Mozeliak. “Continuamos seguindo esse caminho de [Tommy] Edman para Fedde, mas isso é só adicionar um e perder um. Nunca pareceu certo. [Then] chegamos ao ponto em que Pham foi adicionado ao acordo.”

Eventualmente, Mozeliak conseguiu uma complicada troca tripla, enviando Edman para o Los Angeles Dodgers, que também recebeu o reliever Michael Kopech do White Sox e enviou prospectos de volta para Chicago. No final, os Cardinals podem ser os grandes vencedores do acordo, considerando que Fedde está contratado para a próxima temporada — mas as adições são sobre o aqui e agora.

“Nem todo mundo tem essa oportunidade de adicionar peças e receber essa mensagem do topo: ‘Ei, estamos fazendo um esforço aqui'”, disse o DH Matt Carpenter dos Cardinals. “É uma sensação tão boa. Isso energiza a todos. Nós respondemos, vencendo dois jogos.”

Um dia após seu grand slam, Pham ajudou seu novo/antigo time a outra vitória, indo 3-para-4 enquanto os Cardinals derrotaram os Rangers novamente. As vitórias ajudaram a renovar a esperança por uma vaga nos playoffs que parecia perdida alguns meses atrás após um início de temporada difícil. St. Louis havia perdido seis seguidas e estava apenas 15-24 indo para o jogo em 12 de maio, uma data que Mozeliak lembra vividamente como um ponto de virada.

“Era o Dia das Mães”, ele disse. “Miles Mikolas estava arremessando muito no começo do jogo, mas saímos vitoriosos. Estamos muito melhores desde então.”

Os Cardinals estão 41-30 desde aquele domingo; nenhum time no beisebol tem mais vitórias durante esse período. Isso se deve em grande parte à sua rotação, que está em sétimo lugar na ERA desde aquele dia, mas seu ataque não tem sido tão consistente. St. Louis está perto do fim da liga em várias categorias de produção de corridas contra arremessadores canhotos — daí a necessidade de um destro como Pham.

Pham, um agente livre na última offseason, passou o inverno todo procurando um contrato da liga principal. Ele visitou os Cardinals durante um jogo de treinamento de primavera em Jupiter, Flórida, mas saiu sem emprego. Depois de assinar um contrato da liga secundária com o White Sox em abril, Pham esperava ser negociado no prazo final. Agora de volta ao time que o recrutou, tudo parece ter se completado.

“Foi uma longa jornada nesta temporada”, disse Pham. “Foi difícil. Começando sem treinamento de primavera. Isso é muito importante.”

Em outras palavras, os Cardinals podem estar recebendo agora a melhor versão de Pham, que jogou quase todos os dias em Chicago. Pham carrega uma intensidade que pode impulsionar um competidor, uma característica que seus antigos e atuais companheiros de equipe reconhecem no catcher/DH Willson Contreras também.

“Ambos os caras trazem uma certa quantidade de vantagem para o time”, disse o técnico do banco dos Cardinals, Daniel Descalso. “A vantagem é importante na reta final, quando você está competindo. Toda noite é necessária com esses caras.”

Os jogadores dos Cardinals que estavam no time na temporada passada — quando eles tiveram um desempenho de 71-91, sua primeira temporada perdedora desde 2007 — estão ansiosos para aproveitar uma oportunidade que estava longe da mente de todos há um ano.

“O ano passado não foi divertido”, disse o gerente Oliver Marmol.

Ao contrário desta temporada, o início que os Cardinals tiveram em 2023 os enterrou. Isso levou Mozeliak a tomar uma rota controversa de offseason, contratando três arremessadores na faixa dos 30 anos: Sonny Gray, Lance Lynn e Kyle Gibson. Todos foram contribuidores decentes, embora Lynn tenha acabado de entrar na lista de lesionados com uma doença no joelho.

“No ano passado, muitas coisas deram errado”, explicou Mozeliak. “Provavelmente o maior erro que cometemos foi apostar em muitos desses arremessadores mais jovens. Simplesmente não estava pronto. Estaríamos perdendo por 3-0, 4-1. Isso é sempre desmoralizante. Então, este ano, invertemos o roteiro. Temos veteranos que entendem como é 162, como são 32 inícios. O início ruim [this year] não cresceu como uma bola de neve.”

Os Cardinals endireitaram o navio em maio e junho, então, quando julho chegou, a diretoria estava pensando em adicionar ao elenco em vez de subtrair. O clube percebeu isso.

“Nossa diretoria sempre foi muito perceptiva”, disse Mikolas. “Nós lutamos no ano passado, nos colocando em uma posição de sermos vendedores no prazo final. Mas sabíamos que não seria o caso este ano.”

O terceira base Nolan Arenado acrescentou: “Quando a diretoria ajuda assim, você sente a energia aqui na sala. Isso dá um grande impulso.”

Os Cardinals estão longe de uma aposta garantida para jogar beisebol na pós-temporada — eles estão atualmente com dois jogos acima de .500, 2½ jogos fora de uma vaga de wild-card. Eles sofreram uma derrota de partir o coração no Jogo 1 de sua série de fim de semana contra o Chicago Cubs, quando o fechador All-Star Ryan Helsley desperdiçou uma vantagem de 4-2, no nono inning, então os Cubs arruinaram a estreia de Fedde na sexta-feira. Ainda assim, a organização está feliz por estar na disputa novamente. Para um time que se orgulha de nunca precisar de uma reconstrução completa, jogos significativos em agosto e setembro são o suficiente agora.

“O prazo de negociação chegou e passou”, disse Mikolas. “Conseguimos algumas peças boas. Estamos bem no meio da corrida. Estamos naquela época do ano em que cada arremesso, cada bola de falta, cada bola rasteira, cada passo vai importar. É disso que se tratam essas adições. Isso nos dá uma chance.”