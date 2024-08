Carla Esparza anuncia luta de aposentadoria com Tecia Pennington no UFC 307

Carla Esparza está pronta para pendurar as luvas.

O MMA Fighting confirmou com fontes com conhecimento do confronto que Esparza e Tecia Pennington se enfrentarão no UFC 307, que está previsto para acontecer no Delta Center, em Salt Lake City, em 5 de outubro. O MMA Junkie foi o primeiro a relatar a luta peso-palha.

Esparza, bicampeã na categoria até 52 kg, anunciou na sexta-feira que esta será a última luta de sua carreira de 15 anos.

Eu estarei pisando no Octógono do UFC no sábado, 5 de outubro, pela última vez. Depois de quase 15 anos como profissional, lutando contra os melhores dos melhores, sinto que é hora de pendurar minhas luvas. #UFC307 foto.twitter.com/NUZwPcOqxx — Carla Esparza (@CarlaEsparza1) 2 de agosto de 2024

O confronto de 5 de outubro é na verdade uma revanche de 2014, quando Esparza derrotou Pennington (então Torres) por decisão majoritária em uma luta de exibição para avançar para O lutador final 20 semifinais. Esparza venceu o torneio daquela temporada e se tornou o campeão inaugural peso-palha do UFC.

Esparza (19-7) não luta desde a derrota para Zhang Weili no UFC 281 em novembro de 2022, que encerrou seu breve segundo reinado como campeã peso-palha. Em março seguinte, Esparza anunciou que estava grávida e deu à luz em setembro passado.

Entre os destaques da carreira de Esparza estão algumas vitórias notáveis, incluindo Rose Namajunas (duas vezes), Yan Xiaonan, Marina Rodriguez, Michelle Waterson-Gomez e Alexa Grasso.

Também uma mãe orgulhosa, Pennington (13-7) retornou recentemente de uma longa pausa após dar à luz em junho de 2023. Ela perdeu uma decisão dividida para Tabatha Ricci em sua apresentação mais recente.