Carla Esparza explica sua decisão de se aposentar do MMA: ‘As prioridades mudaram um pouco’

Carla Esparza já tinha uma ideia de que o fim de sua carreira estava chegando — antes mesmo de defender seu título peso-palha do UFC contra Zhang Weili em 2022.

A ex-duas vezes campeã do UFC pode ter anunciado que sua luta de retorno contra Tecia Pennington no UFC 307 serve como sua última aparição no UFC, mas a aposentadoria já estava em sua mente muito antes de ela tirar os últimos dois anos para começar uma família com seu marido. Com uma carreira no MMA que remonta a 2010 — e competições de wrestling que remontam a ainda mais tempo — Esparza sentiu que era o momento certo para pendurar as luvas para sempre.

“Essa decisão exigiu muita reflexão”, disse Esparza ao MMA Fighting. “Eu sempre disse que quando esse esporte parasse de ser divertido para mim e eu perdesse minha paixão, seria a hora de desistir. Mas isso não aconteceu. Eu ainda vou para o treinamento com fome de aprender. Eu ainda sou tão apaixonado por aprender e crescer neste esporte e evoluir. Não foi isso para mim. São tantas coisas.

“Gostaria que meu corpo estivesse onde minha mente está. Acho que ouvi muitos dos meus companheiros de equipe dizerem que quando você chega aos 30 na sala, você começa a sentir, e isso é definitivamente verdade. Vou fazer 37 anos na semana após a luta, então definitivamente colocou muitos anos neste carro, e a atenção que é preciso para ser pai para mim — e cada um faz diferente, mas sinto que ser pai é a coisa mais altruísta que já fiz, e ser um lutador é a coisa mais egoísta que já fiz. O foco está todo em mim e no que preciso fazer para ser o melhor e o que for. Esse é o número 1 para mim. Agora, as prioridades mudaram um pouco.”

Esparza sempre quis ter filhos, mas o nascimento do filho mudou sua perspectiva sobre o futuro, pelo menos no que diz respeito à luta.

Havia também o ritmo ininterrupto necessário para se manter ativa no UFC — ela rotineiramente passava meses em um campo de treinamento, lutava, tirava um tempinho de folga e então começava o mesmo ciclo novamente. Essa é uma rotina mais difícil de manter com um bebê em casa e, para Esparza, é importante estar presente como mãe.

“Estou realmente gostando de estar em casa com meu filho”, disse Esparza. “Sinto-me muito sortuda por poder estar aqui para todos os pequenos momentos e apreciá-los. Para mim, tem sido um ciclo de luta, descanso, retorno ao treinamento — tem sido como um ciclo, mas um pouco diferente com a gravidez e tudo mais.

“Desde que decidimos começar uma família, estou há um ano e meio me preparando para essa luta. Nunca parei de levantar pesos, me movimentar, correr. Eu estava fazendo minha fisioterapia porque é quase um parto e uma gravidez traumáticos, um grande golpe no seu corpo. Assim como qualquer lesão grande, apenas meio que me reconstruindo lentamente para estar na melhor forma e no melhor lugar mental que eu puder sempre que eu escolher lutar novamente.”

Esparza também entendeu que o desgaste causado no corpo pelos treinos e lutas de MMA acabaria se refletindo, mas isso ficou ainda mais evidente depois que ela deu à luz.

Isso também foi um fator decisivo no momento de sua aposentadoria em outubro.

“Está em andamento desde antes mesmo da minha última luta”, explicou Esparza. “Eu sabia que potencialmente minha última luta poderia ter sido minha última luta. Eu realmente queria voltar, mas há muitas coisas que acontecem com os corpos das mulheres, gravidez e parto, e as pessoas podem ter experiências traumáticas com seus corpos.

“Então eu não sabia o que o futuro reservava, mas eu tinha que estar mentalmente em um lugar para deixar isso para lá se eu tivesse que fazer. Eu sabia que queria fazer mais uma ou duas lutas, e acontece que, estando realmente na mistura e vendo tudo, estou sentindo que essa última luta faz mais sentido para mim, só para fazer mais uma.”

Considerando que ela foi campeã em sua mais recente aparição no UFC, Esparza nunca duvidou que ainda poderia competir com os melhores lutadores do mundo na categoria até 52 kg.

Mas ela também conhece o antigo estereótipo de que os lutadores simplesmente não sabem quando se aposentar — e, na maioria das vezes, muitas lendas do esporte acabam abandonando a luta em vez de seguir em frente com suas próprias pernas.

“Nós vimos isso várias e várias vezes, o esporte meio que te força a sair”, disse Esparza. “Você tem uma perda devastadora após a outra, e honestamente, eu vi muitos dos meus heróis lutando ao longo dos anos e é difícil assistir isso. Eu nunca quis ser isso para meus fãs. Todos nós perdemos e temos perdas ruins, eu já terminei e voltei. Eu não acho necessariamente que meu corpo está me colocando em um lugar onde eu vou despencar, estou indo ladeira abaixo. Eu ainda acho que tenho uma boa quantidade de luta em mim, mas apenas sendo mais velho e a quantidade de tempo que leva para se recuperar e se preparar para cada sessão de treinamento e para evitar lesões, e é muito.

“Gostaria de poder aparecer no treino e ir embora, mas a quantidade de comprometimento que é preciso para estar nesse nível e treinar de forma inteligente é muito grande. Não quero fazer esse esporte pela metade. Se eu fizer isso, quero estar com tudo e quero dar a esse esporte a atenção e o tempo que ele merece.”

Depois de inicialmente entrar em contato para informar ao UFC que ela estava pronta para marcar outra luta e então informar a promoção sobre sua aposentadoria iminente, Esparza gostou de ter a chance de lutar diante de uma multidão no UFC 307 em vez de aparecer no UFC APEX.

Como ela já anunciou que esta é sua luta final, Esparza planeja deixar tudo o que tem no octógono e então ir embora em seus próprios termos.

“Não quero ser empurrado para fora”, disse Esparza. “Essa é uma progressão natural. Ninguém consegue ficar no topo para sempre, mas é legal sair nos meus próprios termos e não ser forçado a sair por lesão após lesão ou apenas por um desempenho ruim. Eu não queria sair assim. Eu queria sair ainda sendo visto como um dos melhores lutadores.”