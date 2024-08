Carlos Alcaraz diz que pressão o atingiu na derrota para Novak Djokovic

PARIS — Emocionado e incapaz de conter as lágrimas, Carlos Alcaraz precisou de um momento para se recompor após perder para Novak Djokovic na final do tênis masculino de simples nas Olimpíadas de Paris, no domingo.

Não haveria o campeão mais jovem da história e ninguém repetiria o feito de Rafael Nadal de ganhar uma medalha de ouro para a Espanha em sua primeira tentativa em simples.

Alcaraz se contentou com a prata após uma derrota por 7-6 (3) e 7-6 (2) para Djokovic na quadra Philippe Chatrier, dizendo que a pressão de jogar por seu país o afetou.

“Acho que coloquei mais pressão em mim mesmo porque estava jogando pela Espanha, pelos espanhóis”, disse Alcaraz. “Senti que decepcionei o povo espanhol por não ganhar o ouro.”

Carlos Alcaraz disse que a pressão que sentiu na final olímpica de simples masculino contra Novak Djokovic foi “um tipo diferente de pressão”, pois “todos na Espanha queriam que eu ganhasse o ouro, e eu também queria ganhar o ouro”. EPA/JUANJO MARTIN

Alcaraz, 21, disse que não sentiu esse tipo de pressão nas quatro finais de Grand Slam que disputou — e venceu — até agora em sua carreira.

“Foi um tipo diferente de pressão”, disse Alcaraz. “Todos na Espanha queriam que eu ganhasse o ouro, e eu queria ganhar o ouro também.”

Ele disse que a pressão extra lhe custou caro, principalmente nos momentos decisivos do jogo.

“Nesses momentos difíceis, costumo elevar meu nível, mas não consegui fazer isso hoje”, disse Alcaraz. “Provavelmente senti a pressão nessas situações. Você joga quatro Grand Slams por ano, as Olimpíadas acontecem apenas uma vez a cada quatro anos.”

Ele disse que ainda havia motivos para se orgulhar depois de “saber que dei tudo”.

“Obviamente, esta semana, este torneio foi realmente especial para mim”, disse Alcaraz. “Vou levar isso para o resto da minha vida, para o resto da minha carreira, com certeza. Jogar com Rafa, ganhar minha primeira medalha olímpica — espero que não seja a última — foi especial.”

Ele chegou a Paris em meio à expectativa de jogar o torneio de duplas ao lado de seu ídolo de infância, Nadal, que ganhou o ouro em simples em sua estreia olímpica em Pequim, em 2008.

Alcaraz e Nadal perderam por 6-2 e 6-4 para a dupla americana Austin Krajicek e Rajeev Ram, quarta cabeça de chave, nas quartas de final da semana passada.

O jogo contra Djokovic foi uma revanche das duas últimas finais de Wimbledon, ambas vencidas por Alcaraz, incluindo a do mês passado.

“Nos momentos próximos, nas situações difíceis, nos tie-breaks, ele jogou um jogo impressionante”, disse Alcaraz sobre Djokovic. “Ele estava com fome da medalha de ouro. Ele iria atrás dela.”