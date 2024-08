Carlos Alcaraz pode desafiar os recordes dos grandes nomes do tênis?

Os Três Grandes do tênis masculino — Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic — dominaram o esporte durante a maior parte dos anos 2000. Ninguém havia vencido mais de 14 títulos masculinos de Grand Slam antes de embarcarem em jornadas para vencer 20, 22 e 24 deles, respectivamente. Eles aspiraram tantos recordes e tanto da história do esporte que é de se admirar que tenham deixado algo disso para outra pessoa.

E, no entanto, Carlos Alcaraz já conquistou novos territórios. Depois de vencer o US Open de 2022 — e se tornar o jogador mais jovem em 32 anos a fazê-lo — ele se tornou o jogador mais jovem a chegar ao primeiro lugar no ranking da ATP, com apenas 19 anos e quatro meses. Então ele ganhou outro Grand Slam, e outro, e outro.

Sua vitória no Aberto da França em junho fez dele o homem mais jovem a vencer Grand Slams em todas as três superfícies (dura, grama e saibro). Quando ele ganhou seu segundo título em Wimbledon um mês depois, fez dele o homem mais jovem na era do Aberto a vencer o “Channel Slam” (a combinação França-Wimbledon em um ano). E se ele vencer o Aberto dos EUA ou o Aberto da Austrália de 2025, ele se tornará a primeira pessoa a vencer cinco títulos de Grand Slam antes de seu 22º aniversário. (Vencer o Aberto da Austrália também o tornaria o mais jovem de longe a vencer um Grand Slam na carreira)

Os Três Grandes distorceram a história, mas Alcaraz está fazendo muito disso de qualquer maneira. É impossível olhar para suas realizações até agora e não começar a imaginar seu caminho para mais de 20 Grand Slams. Mas antes de Federer, Nadal e Djokovic, tais feitos eram impensáveis. Eles envelheceram principalmente fora da competição: Federer se aposentou, Nadal parece que logo o fará, e enquanto Djokovic ainda continua, ele tem 37 anos e está no meio de sua temporada menos realizada em anos. (Mesmo que, para Djokovic, “menos realizado” ainda inclua uma final de Grand Slam e uma medalha de ouro olímpica)

Alcaraz parece ser o porta-estandarte do futuro do esporte. Isso é apropriado considerando que seu jogo é uma mistura futurística da velocidade e flexibilidade de Djokovic, da paixão de Nadal e da capacidade de fazer tacadas de Federer.

Mas que feitos são realmente possíveis — e justos de se esperar — em um universo pós-Big Three? E o que impede Alcaraz de fazer uma carreira de todos os tempos?

Lesões e contos de advertência

Foi há apenas três anos que Alcaraz teve sua primeira grande explosão, chegando às quartas de final do US Open de 2021 aos 18 anos. Ele venceu partidas em todos os quatro Slams daquele ano, já sugerindo potencial destreza em todas as superfícies e melhor de cinco. E um ano depois, ele sobreviveu a épicos cinco sets contra o ex-campeão do US Open Marin Cilic e o americano Frances Tiafoe e derrotou Casper Ruud nas finais para vencer o Slam nº 1.

Nos anos que se seguiram, o corpo de Alcaraz ocasionalmente o traiu. Ele perdeu o Aberto da Austrália de 2023 devido a uma lesão no tendão; então, após dividir dois sets com Djokovic nas semifinais do Aberto da França, ele sofreu cãibras no corpo todo e rapidamente perdeu os dois sets finais. Ele derrotou Djokovic em uma incrível final de Wimbledon em 2023, e lutou contra uma lesão no antebraço para vencer o Aberto da França e Wimbledon neste verão. Quando se trata das tentativas de Alcaraz de registrar um total enorme de Slams na carreira, seu maior inimigo pode ser seu próprio corpo. Seu estilo de jogo físico e acelerado parece forçar os limites o tempo todo, e ele ocasionalmente desmorona. (Claro, Nadal também forçou os limites e quebrou e ainda encontrou tempo para vencer 22 Slams.)

Se olharmos para outros jogadores jovens bem-sucedidos, no entanto, encontramos outro obstáculo para Alcaraz superar. Por mais incríveis que os Três Grandes tenham sido do ponto de vista de talento e adaptabilidade, eles também foram extremos outliers quando se trata de sustentação sucesso. Outros que viram o sucesso de Alcaraz na idade de Alcaraz não conseguiram continuar.

Além de Alcaraz, outros quatro jogadores ganharam quatro títulos de Grand Slam antes dos 22 anos: Ken Rosewall, Bjorn Borg, Mats Wilander e Boris Becker.

A história de Rosewall não se aplica realmente — um produto da era pré-Open dos anos 1950, ele provavelmente teria terminado com 16 a 20 títulos de Grand Slam se não tivesse sido forçado a escolher entre ganhar Grand Slams e ganhar dinheiro de verdade — mas os outros três compartilham semelhanças.

Borg era diferente de tudo que o circuito já tinha visto quando surgiu na cena aos 18 anos. Ele ganhou seu primeiro título do Aberto da França em 1974, repetiu em 1975, depois ganhou Wimbledon em 1976 e 1977. Ele teve quatro títulos de Grand Slam apenas um mês após seu aniversário de 21 anos, depois ganhou o Aberto da França e Wimbledon todos os anos de 1978 a 1980. Ele ganhou um sexto título do Aberto da França em 1981, mas sua motivação rapidamente diminuiu. O circuito começou a tentar impor requisitos mínimos de participação assim que Borg começou a querer jogar menos torneios. Ele perdeu na final do Aberto dos EUA de 1981 e nunca mais jogou em outro Grand Slam. Ele anunciou sua aposentadoria aos 26 anos e, embora tenha começado um retorno sem entusiasmo em 1991, nunca mais ganhou outra partida do circuito.

Enquanto Borg desaparecia, outro sueco, Wilander, tomou seu lugar. Ele venceu o Aberto da França de 1982 como um jovem de 17 anos não cabeça de chave, derrotando quatro oponentes do top 5 no processo. Ele venceu o Aberto da Austrália em 1983 e 1984, depois derrotou John McEnroe e Ivan Lendl para vencer o Aberto da França de 1985, seu quarto Grand Slam, alguns meses antes de seu aniversário de 21 anos. Sua forma máxima era sobrenatural, mas ele não foi consistente o suficiente para chegar ao topo do ranking da ATP até 1988, quando ele montou um serviço reformulado para três títulos de Grand Slam em um único ano. Ele venceu seu sétimo Grand Slam um mês após seu aniversário de 24 anos, mas nunca chegaria a outra final de Grand Slam. Mais uma vez, a motivação diminuiu rapidamente, e ele foi consistentemente incapaz de manter seu nível máximo de jogo.

Becker foi outro prodígio do estilo Wilander que desfrutou de sua primeira descoberta como um jovem de 17 anos não cabeça de chave. Ele montou um saque forte e jogo agressivo para um título chocante de Wimbledon em 1985. Ele defendeu seu título em 1986 e, após algumas temporadas instáveis, venceu os dois últimos Grand Slams de 1989, vencendo Wimbledon e seu primeiro US Open. Ele venceu o Australian Open de 1991 para seu quinto título de Grand Slam aos 23 anos, e foi bom o suficiente para chegar ao primeiro lugar por algumas semanas em 1991, mas chegou a apenas mais duas finais de Grand Slam após seu 24º aniversário.

Não temos motivos para questionar a motivação de Alcaraz — as lágrimas após sua derrota na final olímpica para Djokovic, além de seu pequeno colapso em Cincinnati, certamente dão a impressão de que ele se importa tanto quanto sempre se importou — mas, no mínimo, as histórias de Borg, Wilander e Becker servem como lembretes de que esta história está apenas começando.

No total, 13 homens ganharam pelo menos quatro Grand Slams até seus respectivos 23 anos, e apenas quatro deles (Nadal, Pete Sampras, Borg e Rosewall) terminaram com mais de sete. Ter os Big Three servindo como exemplos pode ajudar Alcaraz quando se trata de perseguir objetivos de longo prazo, mas ele ainda está muito nos estágios iniciais de sua busca.

Oportunidades de crescimento

Carlos Alcaraz saca durante uma partida semifinal contra Daniil Medvedev no US Open de 2023. Danielle Parhizkaran-USA TODAY Esportes

Além dos níveis extraordinários de motivação, talvez a única grande característica coletiva que Federer, Nadal e Djokovic ostentavam era a pura adaptabilidade. Ninguém pode igualar Djokovic nesse quesito, mas todos os três ajustaram e alteraram seus jogos para voltar ao topo do grupo.

Talvez a coisa mais assustadora sobre Alcaraz é que, apesar do que ele conquistou, ele ainda tem oportunidades claras de melhoria. Ele assume riscos desnecessários às vezes, o que é parte do que o torna incrivelmente divertido de assistir, mas também lhe custa pontos e torna certos sets mais difíceis.

Embora seu forehand seja perverso, e seu jogo de retorno seja o melhor do mundo, ele é mais propenso a se contentar com slice de backhand do que qualquer um de seus dois rivais principais atuais. De acordo com dados de gráficos de partidas da Tennis Abstract, ele fez slice de 18% dos backhands no ano passado, em comparação com 16% de Djokovic e apenas 7% do número 1 do mundo Jannik Sinner. Ele provavelmente tem o backhand menos eficaz do grupo também.

Enquanto isso, seu saque é meramente bom, não ótimo. Entre os atuais 50 melhores da ATP, aqui está onde ele se classificou no último ano em métricas-chave de serviço:

— 13º em pontos de serviço conquistados (67,6%)

— 14º em jogos de serviço vencidos (85,8%)

— 28º em break points defendidos (63,6%)

— 34º em pontos de primeiro serviço (72,8%)

— 45º na taxa de ace (5,9%)

Os números de saque de Alcaraz são muito comparáveis ​​aos de Djokovic, de 21 anos — Djokovic venceu 73,7% dos pontos de seu primeiro saque e 67,7% de todos os pontos de saque, além de ter mantido 86,8% do tempo em 2008 — mas parte da transformação de Djokovic para o status de maior de todos os tempos foi sua grande evolução nesse quesito.

Embora Alcaraz seja tão bom quanto qualquer um em rallies mais longos, ele ainda ganha apenas bons-não-ótimos 52% de pontos curtos (1-3 tacadas), comparado a 53% para Sinner e 55% para Djokovic. Essas não parecem grandes diferenças, mas cada ponto percentual se soma neste esporte, e alguns grandes saques extras e pontos fáceis podem transformar um jogador de elite em um grande de todos os tempos.

O US Open de 2024 e além

Nadal (3), Djokovic (1) e Federer (0) combinaram quatro títulos de Grand Slam quando chegaram aos seus respectivos US Opens de 21 anos. Alcaraz venceu quatro sozinho. E embora ele não tenha tido que se defender de um Big Three na melhor idade (mais Andy Murray, se você preferir a nomenclatura dos quatro grandes), ele ainda teve que trabalhar com um Djokovic ainda alegre, uma geração mais velha de campeões físicos de Grand Slam (Daniil Medvedev) e finalistas (Alexander Zverev, Ruud, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini) e um grupo crescente de estrelas mais jovens que inclui não apenas Sinner — que teve um grande avanço na forma no início de 2024 — mas também seis outros jogadores de 23 anos ou menos que subiram para o top 25. Ele chegou a pelo menos as semifinais de seis de seus últimos sete Grand Slams, e está 4-2 nas semifinais e 4-0 nas finais. No total, ele venceu 42 de suas últimas 45 partidas de Grand Slam.

O sucesso dos Três Grandes garantiu que superar suas realizações seja muito mais uma maratona do que uma corrida, e a taxa de esgotamento de jovens estrelas do passado com realizações do nível de Alcaraz nos lembra que a corrida de Alcaraz ainda está em seus estágios iniciais. Mas ele conquistou conquistas históricas mesmo assim, e seu caminho determinará o quanto redimensionaremos nossas expectativas após a era dos Três Grandes.

Pelo terceiro Grand Slam consecutivo, Alcaraz e Sinner empataram no mesmo lado da chave do US Open, o que significa que qualquer um deles enfrenta a perspectiva de ter que derrotar seu principal jovem rival nas semifinais e Djokovic na final. O três vezes finalista do US Open Daniil Medvedev, que derrotou Alcaraz nas semifinais do ano passado, é também no lado Alcaraz-Sinner do sorteio, assim como em Wimbledon, Djokovic recebeu alguns favores aqui, talvez o suficiente para se tornar o favorito.

Ainda assim, chegamos ao ponto em que qualquer derrota de Alcaraz, especialmente em uma grande partida, é chocante. Ele resistiu à pressão, derrotou Djokovic em várias ocasiões e se tornou a luz mais brilhante do esporte daqui para frente. A jornada pode estar apenas começando, mas parece que será muito divertida de acompanhar.