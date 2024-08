Carlos Alcaraz surpreendido por Botic van de Zandschulp no US Open

NOVA YORK — Depois de cometer uma dupla falta e ficar para trás por dois sets a zero — um déficit que ele nunca superou — na segunda rodada do US Open na noite de quinta-feira, Carlos Alcaraz pendurou sua bolsa de equipamentos no ombro e caminhou pesadamente em direção ao vestiário.

Olhando na direção de seu treinador, o campeão do Aberto da França de 2003, Juan Carlos Ferrero, Alcaraz apontou o dedo indicador direito para a têmpora e então balançou o dedo, como se dissesse: “Não estou pensando direito”.

Ele poderia ter sido desculpado por estar confuso com o que estava acontecendo sob o teto retrátil fechado no Estádio Arthur Ashe em uma noite fria, e um set depois, a sequência invicta de 15 partidas do Grand Slam de Alcaraz chegou ao fim com uma derrota desleixada por 6-1, 7-5, 6-4 para o 74º colocado Botic van de Zandschulp.

“Foi uma luta contra mim mesmo, na minha mente, durante a partida”, disse Alcaraz. “No tênis, você está jogando contra alguém que quer o mesmo que você — vencer a partida — e você tem que estar o mais… calmo possível, apenas para pensar melhor na partida e tentar fazer coisas boas. Hoje eu estava jogando contra o oponente, e eu estava jogando contra mim mesmo, na minha mente. Muitas emoções que eu não conseguia controlar.”

O resultado eliminou o favorito do torneio masculino e certamente era difícil de prever de antemão, dada a posição do Alcaraz, cabeça de chave número 3, sua excelência ultimamente e o currículo muito inferior de seu oponente.

Seguiu-se outra eliminação em Ashe para uma antiga campeã do US Open, Naomi Osaka, que foi mandada para casa na quinta-feira por Karolina Muchova por 6-3, 7-6 (5). Essa, porém, não foi nem perto do que aconteceu com Alcaraz.

Ele venceu o Aberto da França em junho e Wimbledon em julho, elevando seu total de títulos na carreira para quatro grandes campeonatos, incluindo o título em Flushing Meadows em 2022. Então, no início de agosto, Alcaraz ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, perdendo para Novak Djokovic na final.

Talvez, reconheceu Alcaraz, uma agenda de tênis que ele chamou de “tão apertada” o esgotasse demais.

“Provavelmente, cheguei aqui sem tanta energia quanto pensei que teria [have]”, ele disse. “Mas, quero dizer, não quero usar isso como desculpa.”

Carlos Alcaraz, que era o favorito nas apostas antes do torneio após vencer o Aberto da França em junho e Wimbledon em julho, nunca havia perdido antes das quartas de final em três participações anteriores no US Open. Foto de Luke Hales/Getty Images

O que está claro é que ele nunca encontrou seu equilíbrio contra Van de Zandschulp, um holandês de 28 anos. Alcaraz estava fora, errando repetidamente os tipos de chutes que ele faz rotineiramente.

O espanhol de 21 anos chegou com um recorde de 16-2 no US Open, onde nunca perdeu antes das quartas de final em três aparições anteriores. Esta também foi a primeira derrota de Alcaraz em qualquer torneio importante desde que foi eliminado na segunda rodada de Wimbledon em 2021, quando adolescente; ele nunca foi derrotado na primeira rodada em um evento de Slam.

Em contraste, Van de Zandschulp só chegou uma vez às quartas de final de um Grand Slam, chegando tão longe no US Open em 2021.

Caso contrário, ele não é alguém que a maioria das pessoas esperaria que conseguisse esse tipo de virada monumental. Considere: Van de Zandschulp tinha apenas 11-18 na temporada no início desta semana e não havia vencido partidas consecutivas em um evento de nível de turnê em 2024 até agora.

“Na verdade, estou um pouco sem palavras”, ele disse. “Foi uma noite incrível para mim.”

Com certeza foi.

A estatística principal foi que Van de Zandschulp conquistou o ponto em 28 de suas 35 idas à rede.

O set de abertura foi inacreditavelmente desequilibrado. Com os forehands poderosos de Van de Zandschulp e os saques a até 132 mph encontrando suas marcas, Alcaraz nunca pareceu ficar confortável.

Ele não produziu um único vencedor naquele set e quase dobrou em pontos totais, 24-13. O segundo set foi um pouco melhor para ele, mas não o suficiente, e uma dupla falta embrulhou um saque que colocou Van de Zandschulp em 6-5. Quando Alcaraz empurrou um forehand para fora para encerrar o próximo game, Van de Zandschulp finalizou uma retenção no zero a zero que lhe deu os dois sets iniciais após 1½ hora de jogo.

Não demorou muito para Alcaraz ficar para trás por uma quebra no terceiro, em 3-2, mas ele se recuperou imediatamente — com ajuda porque a dupla falta de Van de Zandschulp cedeu uma quebra que deixou tudo em 3-all. Alcaraz então segurou o amor e sorriu enquanto se pavoneava para a troca.

Mas aquele sorriso desapareceu rapidamente, porque os erros de Alcaraz continuaram acontecendo, e Van de Zandschulp nunca desistiu.

“É claro que eu estava um pouco nervoso, mas acho que se você quer vencer um desses caras, você tem que manter a calma e manter a cabeça no lugar”, disse Van de Zandschulp, que enfrentará o cabeça de chave número 25 Jack Draper, da Grã-Bretanha, na terceira rodada no sábado. “Caso contrário, eles tiram vantagem disso.”

Alcaraz é o primeiro cabeça de chave masculina top 3 a perder nas duas primeiras rodadas do US Open desde 2006, quando o cabeça de chave número 3 Ivan Ljubicic perdeu na primeira rodada para Feliciano López. A derrota na segunda rodada é a mais precoce de um favorito de apostas pré-torneio masculino do US Open desde Patrick Rafter em 1999, que era o atual campeão, mas se aposentou de sua partida da primeira rodada contra Cedric Pioline por causa de uma lesão no ombro.

Alcaraz entrou na noite com 25-1 em torneios importantes contra jogadores classificados fora do top 50, com a única derrota ocorrendo contra o número 95 Mikael Ymer na segunda rodada do Aberto da Austrália de 2021.

A Associated Press e Estatísticas e informações da ESPN contribuíram para este relatório.