Carlos Alcaraz vence, Stefanos Tsitsipas cai no US Open

Carlos Alcaraz levou um susto do australiano Li Tu, classificado para a fase de classificação, na primeira rodada do US Open na terça-feira, antes de garantir a vitória por 6-2, 4-6, 6-3 e 6-1 em Nova York.

Alcaraz, quatro vezes campeão do Grand Slam, que perdeu para Novak Djokovic na final das Olimpíadas de Paris, começou bem antes que os erros começassem a se acumular e ele perdesse o segundo set.

O espanhol restaurou a ordem ao acertar um forehand para quebrar o saque no terceiro set e abrir vantagem de 4-3, e nunca mais olhou para trás, conquistando a vitória com seu oitavo ace para marcar um encontro na segunda rodada com o holandês Botic Van De Zandschulp.

Tu, um nativo de Adelaide que se afastou do tênis em 2014 por seis anos para se formar e abrir uma academia de tênis, venceu três partidas classificatórias e conquistou sua primeira aparição na quadra do Estádio Arthur Armstrong contra o terceiro colocado.

“É claro que ele me surpreendeu um pouco”, disse Alcaraz em uma entrevista na quadra para a ESPN.

“Ele começou a partida um pouco nervoso, mas depois do primeiro set ele cresceu e começou a jogar um ótimo tênis.

“Agora vou acompanhá-lo e acompanhar seus resultados porque tenho certeza de que o verei por aí muito, muito em breve.”

Alcaraz, que não mostrou sinais de que seus movimentos estavam limitados por uma lesão no tornozelo direito sofrida durante uma sessão de treinos no sábado, venceu o primeiro set com facilidade e a multidão contida pareceu se resignar a uma partida unilateral.

No entanto, Tu virou o jogo com um passe que passou voando pelo Alcaraz, abrindo 5 a 4 no segundo set, e quebrou o serviço com um belo backhand de uma mão na linha para empatar a disputa, levando a mão ao ouvido enquanto a multidão ganhava vida.

O poder de Alcaraz começou a desgastar Tu no terceiro set, em condições quentes e úmidas, e o jogador de 21 anos conquistou a vitória antes de agradecer aos fãs por criarem uma atmosfera “elétrica”.

“É uma das quadras mais eletrizantes e com público mais eletrizante para as quais já joguei”, disse ele.

“É uma honra pisar nesta quadra e ter as pessoas curtindo meu tênis mais uma vez.”

Alcaraz venceu o Aberto da França em junho e derrotou Djokovic para triunfar em Wimbledon um mês depois, mas ficou decepcionado após ficar aquém nos Jogos de Paris antes de sofrer uma derrota chocante para Gael Monfils no Aberto de Cincinnati. Se ele puder adicionar outro título do Aberto dos EUA ao que conquistou em 2022, Alcaraz se juntaria a Rod Laver (1969) e Rafael Nadal (2010) como os únicos homens a conquistar esses três títulos de Grand Slam no mesmo ano durante a era do Aberto.

Na terça-feira, ele se juntou a Nadal como os únicos homens na era Open a vencer uma partida em cada uma de suas primeiras 15 aparições importantes. Nadal venceu uma partida em cada uma de suas primeiras 34 aparições importantes antes de perder na primeira rodada em Wimbledon em 2013.

Em outra parte da ação da primeira rodada masculina na terça-feira, os problemas do número 11 Stefanos Tsitsipas no US Open continuaram, pois ele sofreu uma derrota por 7-6 (5), 4-6, 6-3, 7-5 para Thanasi Kokkinakis.

Depois de perder um primeiro set acirrado no tiebreak, Tsitsipas se recuperou para vencer o segundo e empatar a partida, mas parecia estar incomodado com um problema abdominal.

Tsitsipas, duas vezes finalista do Grand Slam, nunca passou da terceira rodada em Flushing Meadows.

Ele também teve dificuldades antes do torneio, vencendo apenas uma de suas três partidas no Aberto do Canadá e no Masters de Cincinnati.

Para Kokkinakis, foi sua primeira vitória no US Open desde 2019.

“Tive uma batalha de cinco sets com ele alguns anos atrás no Aberto da Austrália, e eu estava esperando uma guerra”, disse Kokkinakis em sua entrevista pós-jogo na quadra. “Foi físico lá fora, e eu tenho uma tendência a às vezes arrastar essas partidas e ter algumas batalhas realmente longas, mas eu apenas tentei manter o foco, manter o curso e apenas tentei jogar cada ponto.”

Em seguida, ele enfrentará Nuno Borges, que venceu Federico Coria em dois sets.

Jannik Sinner, o cabeça de chave número 1 do lado masculino, jogou sua partida de abertura no Arthur Ashe Stadium e saiu com uma vitória de 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 sobre Mackenzie McDonald. Foi a primeira ação de Sinner desde que surgiu a notícia de que ele havia falhado em dois testes de drogas em março, mas escapou da suspensão.

O quinto cabeça de chave e ex-campeão do US Open, Daniil Medvedev, superou uma oscilação no segundo set e derrotou o não cabeça de chave Dusan Lajovic por 6-3, 3-6, 6-3, 6-1.

“Partida difícil. Dusan jogou bem”, disse Medvedev. “Ele estava jogando muito bem nos dois primeiros sets. Estou feliz por ter conseguido manter meu nível. No segundo set, sinto que joguei muito bem, ele simplesmente jogou melhor. Eu mantive meu nível. Ele caiu um pouco no terceiro e quarto set. Consegui jogar cada vez melhor a partir daí.”

Medvedev detém um recorde de 27-0 após vencer o primeiro set no US Open, o maior número de vitórias sem derrota por qualquer jogador na era do Aberto (desde 1968).

Thanasi Kokkinakis comemora após derrotar Stefanos Tsitsipas na terça-feira. Sarah Yenesel/EPA

Em outros resultados masculinos, o francês Arthur Fils derrotou o americano Learner Tien por 6-4, 3-6, 6-1, 6-2.

O número 19 Felix Auger-Aliassime foi eliminado no primeiro round por Jakub Mensik, de 18 anos, e o número 7 Hubert Hurkacz e o número 30 Matteo Arnaldi estavam entre os vencedores masculinos.

O número 25 Jack Draper chegou à segunda rodada depois que seu oponente, Zhang Zhizhen, abandonou devido a uma lesão na perna esquerda no terceiro set, com o britânico liderando por 6-3, 6-0, 4-0.

O australiano número 10 Alex De Minaur mostrou que está totalmente recuperado da lesão no quadril que o forçou a se retirar dos Jogos de Paris no mês passado ao derrotar o americano Marcos Giron por 6-3, 6-4, 5-7, 6-4, enquanto o número 16 Sebastian Korda derrotou o francês Corentin Moutet por 7-6 (3), 6-1, 6-0.

Stan Wawrinka não conseguiu aproveitar ao máximo seu wild card no sorteio principal, já que o tricampeão do Grand Slam perdeu por 6-4, 7-6 (5), 6-3 para Mattia Bellucci.

O número 14 Tommy Paul superou Lorenzo Sonego por 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 na partida final da noite.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.