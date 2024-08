Caroline Garcia detalha abuso online após eliminação do US Open e cita ‘apostas prejudiciais’

NOVA YORK — Caroline Garcia, semifinalista do US Open de 2022, compartilhou na quarta-feira algumas das mensagens depreciativas que recebeu online após derrotas recentes e apontou “apostas prejudiciais” como um dos motivos pelos quais as jogadoras são alvos nas redes sociais.

Garcia, uma francesa de 30 anos que foi classificada como a nº 4, foi a 28ª cabeça de chave em Flushing Meadows, mas foi eliminada por Renata Zarazúa por 6-1, 6-4 na primeira rodada na terça-feira. Zarazúa está classificada em 92º e está fazendo sua estreia no US Open.

Garcia, em um longo post no X, escreveu sobre as “centenas” de mensagens desse tipo enviadas a ela e deu exemplos de “apenas algumas”, incluindo uma dizendo que ela deveria considerar o suicídio e outra que dizia: “Espero que sua mãe morra logo”.

“E agora, com 30 anos, embora ainda doam, porque no final do dia, sou apenas uma garota normal trabalhando muito duro e tentando o meu melhor, tenho ferramentas e trabalhei para me proteger desse ódio. Mas ainda assim, isso não está certo”, escreveu Garcia. “Realmente me preocupa quando penso em jogadores mais jovens surgindo, que têm que passar por isso. Pessoas que ainda não se desenvolveram completamente como seres humanos e que realmente podem ser afetadas por esse ódio.”

Em sua postagem, Garcia também levantou a questão da parceria entre esportes e torneios e empresas de apostas e especulou se isso contribuiu para o aumento desse comportamento.

“Torneios e o esporte continuam fazendo parcerias com empresas de apostas, que continuam atraindo novas pessoas para apostas não saudáveis”, observou Garcia. “Os dias de marcas de cigarro patrocinando esportes já se foram. No entanto, aqui estamos nós promovendo empresas de apostas, que ativamente destroem a vida de algumas pessoas.”

Ela continuou, “Não me entenda mal, não estou dizendo que eles devem ser banidos, pois as pessoas são livres para fazer o que quiserem com seu dinheiro. Mas talvez não devêssemos promovê-los. Além disso, se alguém decidisse me dizer essas coisas em público, ele poderia ter problemas legais. Então por que online somos livres para fazer qualquer coisa? Não deveríamos reconsiderar o anonimato online?”

Jogadores já denunciaram assédio nas redes sociais no passado.

Como disse Frances Tiafoe, semifinalista em Nova York em 2022: “As pessoas estão dizendo coisas absurdas. É simplesmente selvagem.”

“Tento não olhar os comentários”, disse a campeã do US Open de 2019, Bianca Andreescu, mencionando que pedirá à sua pessoa de RP para rolar a tela e avisá-la quando houver comentários positivos. “Porque sempre haverá um comentário negativo e aprendi isso da maneira mais difícil.”

Os torneios do Grand Slam tentam ajudar a evitar que mensagens cheguem aos atletas.

O Aberto da França fez uma parceria em 2022 com uma empresa que usa inteligência artificial para filtrar as contas de mídia social dos jogadores, e os grupos que administram o US Open, Wimbledon, o circuito feminino e o ITF Tour de nível inferior anunciaram em dezembro que estavam iniciando um serviço para monitorar “conteúdo abusivo e ameaçador” no X, Instagram, YouTube, Facebook e TikTok.

“Muitos antes de mim levantaram o assunto”, disse Garcia. “E ainda assim, nenhum progresso foi feito. Plataformas de mídia social não impedem isso, apesar da IA ​​estar em uma posição muito avançada.”

Ela encerrou sua postagem com um lembrete de que atletas, e outros sob os olhos do público, são humanos. “Eu sei que aqueles que escrevem essas mensagens terríveis não vão mudar por causa disso. Mas talvez você, da próxima vez que vir uma postagem de um atleta, cantor ou qualquer outra pessoa, que falhou ou perdeu, você se lembrará de que ele ou ela também é um ser humano, tentando o seu melhor na vida.”

A mensagem de Garcia recebeu apoio quase imediato de seus colegas, incluindo Madison Keys, Katie Boulter e Paula Badosa.

Jessica Pegula, classificada em 6º lugar, concordou com o sentimento de Garcia e compartilhou sua própria experiência.

“As constantes ameaças de morte e ameaças familiares são normais agora”, escreveu Pegula em resposta a Garcia. “Ganhe ou perca.”

Informações da Associated Press e da Reuters foram incluídas neste relatório.