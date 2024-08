Carson Beck está preparado para dar à UGA seu terceiro campeonato em quatro anos?

ATENAS, Geórgia — A última vez que a Geórgia abriu a temporada contra Clemson, três anos atrás, o quarterback dos Bulldogs, Carson Beck, só pôde assistir da lateral do campo enquanto o transferido JT Daniels guiava o time à vitória por 10 a 3 sobre os Tigers.

Na semana seguinte, quando Daniels foi afastado por uma lesão oblíqua, Beck pensou que poderia ser sua vez de liderar o ataque contra o UAB. Mas Beck foi superado nos treinos pelo ex-walk-on Stetson Bennett, que havia retornado à Geórgia de uma faculdade júnior.

Bennett lançou cinco passes para touchdown no primeiro tempo de uma goleada de 56-7 sobre os Blazers. Quando Daniels se machucou novamente na semana seguinte, Bennett assumiu a posição de titular para sempre e eventualmente levou os Bulldogs a campeonatos nacionais consecutivos em 2021 e 2022.

Beck não passou de um reserva quando a Geórgia encerrou sua seca de 41 anos sem um título nacional, se perguntando se sua vez chegaria um dia.

“É difícil sentar aqui e não jogar”, disse Beck à ESPN. “Sabe, você está trabalhando tão duro quanto os caras na sua frente, e você está fazendo a mesma coisa. Você está aparecendo para treinar. Você está fazendo tudo, mas você não consegue entrar em campo no sábado, o que é muito desafiador.

“Você pode ganhar um pedacinho, uns pedacinhos minúsculos ali. Mas, literalmente, você está fazendo o mesmo trabalho sem recompensa, eu acho. Do jeito que eu vejo, sábado é a recompensa. O jogo é a recompensa. Essa é a parte divertida.”

Em uma era de futebol universitário em que os quarterbacks reservas — e até mesmo os titulares — não permanecem na mesma escola por quatro anos, Beck sabia que ir para outro lugar que não a Geórgia poderia ter aumentado drasticamente suas chances de jogar.

“Esse é definitivamente o caminho mais fácil”, disse Beck. “É o cartão de saída livre da prisão. Há pontos positivos e negativos em cada situação. O negativo é esperar. O negativo é que se eu for para outro lugar, talvez eu realmente não seja pressionado da mesma forma que sou pressionado aqui. Não serei treinado da mesma forma que serei treinado aqui.”

Beck decidiu esperar sua vez com os Bulldogs, e o nativo de Jacksonville, Flórida, foi recompensado por sua paciência.

Indo para a estreia no sábado contra o número 14 Clemson no Estádio Mercedes-Benz em Atlanta, Beck está no controle do time mais bem classificado na FBS, um dos principais candidatos ao Troféu Heisman e uma potencial escolha número 1 no draft de 2025.

Ele está dirigindo uma Lamborghini, um dos frutos de acordos de nome, imagem e semelhança que supostamente totalizam mais de US$ 1 milhão, e ele confirmou à ESPN esta semana que está namorando a jogadora de basquete de Miami Hanna Cavinder, uma estrela da mídia social por direito próprio. Sua irmã mais nova, Kylie, foi transferida para a Geórgia e é membro do time de dança da escola.

“Muita coisa mudou desde 2021”, disse Beck. “Sabe, eu passei por muita coisa, pessoalmente e pelo futebol. Ficar sentado e esperando e não jogar, e então conseguir a temporada passada para poder começar. Olhando para trás hoje e estando onde estou agora, estou muito agradecido e muito grato pela posição em que estou.”

A Geórgia ficou invicta na temporada regular de 2023. Murray/Ícone Sportswire

Em sua primeira temporada como titular em 2023, Beck completou 72,4% de seus passes para 3.941 jardas, o que foi o melhor na SEC. Ele teve 24 passes para touchdown e seis interceptações enquanto liderava os Bulldogs para sua terceira temporada regular invicta consecutiva.

A Geórgia perdeu por 27-24 para o Alabama no jogo do campeonato da SEC, o que encerrou sua sequência de 29 vitórias consecutivas. Os Bulldogs ficaram de fora do College Football Playoff, embora fossem indiscutivelmente um dos quatro melhores times do FBS.

Beck foi considerado uma potencial escolha alta no draft da NFL de abril (ele se recusou a revelar sua nota aos avaliadores da NFL), mas optou por retornar à Geórgia para mais uma temporada.

“Voltei para ganhar um campeonato nacional”, disse Beck. “Esse é meu objetivo.”

O técnico da Geórgia, Kirby Smart, diz que percebe que Beck é uma anomalia na era do portal de transferência. Indo para esta temporada, metade dos quarterbacks titulares projetados da SEC começaram suas carreiras universitárias com outro time. O número é ainda maior no Power 4 — cerca de 63% dos quarterbacks titulares projetados na ACC, Big Ten, Big 12, SEC e em Notre Dame foram transferidos pelo menos uma vez.

“Você é contatado por escolas sobre sair e isso nunca aconteceu para ele”, disse Smart à ESPN. “Ele nunca usou isso como alavanca ou trouxe algo para nós. Acho que é assim que ele é. Ele é muito obstinado. Ele queria provar algo a si mesmo e se esforçou para fazer isso.”

Beck e Brock Vandagriff, do Kentucky, um ex-reserva da Geórgia que deve fazer sua primeira partida como titular pelos Wildcats contra o Southern Miss no sábado, são os únicos quarterbacks em programas de poder que esperaram três temporadas antes de fazerem suas primeiras partidas como titular.

“Acho que isso só mostra seu caráter competitivo”, disse Smart sobre Beck. “Ele estava determinado a provar que poderia jogar aqui. Ele é diferente. Quero dizer, para todos que estavam procurando um lugar para ir, garanto que ele provavelmente estava recebendo ligações ou as pessoas estavam ligando para seu treinador do ensino médio ou para seu treinador de quarterback em casa.”

Enquanto a Geórgia joga jogos fora de casa contra o No. 5 Alabama, No. 4 Texas e No. 6 Ole Miss e um jogo em casa contra o No. 15 Tennessee, a experiência de Beck certamente será útil. Em 2023, ele teve um desempenho notavelmente bom contra oponentes classificados, completando 73,9% de suas tentativas com 13 touchdowns e duas interceptações em cinco desses jogos.

Os olheiros da NFL adoram o tamanho prototípico de Beck (1,93 m e 99 kg), a força do braço e a liberação rápida. Ele é considerado o melhor quarterback elegível para o draft do ano que vem, junto com Shedeur Sanders, do Colorado, e Quinn Ewers, do Texas.

Smart disse que as maiores melhorias de Beck durante a offseason foram reconhecer coberturas e pressões — ele contou com o veterano pivô Sedrick Van Pran-Granger para fazer isso no ano passado — e ele se tornou um líder mais vocal.

“No ano passado, ele estava meio que cuidando de si mesmo”, disse Smart. “Ele está um pouco melhor agora se algo precisa ser dito no final do treino ou no começo do treino ou em uma reunião de equipe. Ele está um pouco mais assertivo, mesmo que não seja quem ele é.”

Em sua primeira temporada como titular em 2023, Beck completou 72,4% de seus passes para 3.941 jardas. Brett Patzke-USA TODAY Esportes

O coordenador ofensivo Mike Bobo aprecia o comportamento equilibrado de Beck como um complemento à sua maior franqueza.

“A natureza da posição e o que você joga, você é o líder do ataque e muitas vezes o líder do time”, disse Bobo. “Suas ações e sua linguagem corporal falam muito para os caras. Pode ser ficar no pé de alguém ou pode ser encorajar alguém. Eu só quero que ele seja ele mesmo.

“Ele tem uma ótima característica: ele tem um temperamento tão equilibrado, quer façamos um touchdown ou façamos três e saiamos ou ele lance uma interceptação ou algo assim, seu temperamento não muda. Isso permite que ele fique calmo no momento, e uma das principais características do nosso DNA é a compostura.”

Na temporada passada, os Bulldogs ficaram em segundo lugar na SEC em pontuação (40,5 pontos) e passe (305,3 jardas) — atrás apenas de LSU em ambas as categorias. Eles terão que tentar duplicar essa produção sem o tight end estrela Brock Bowers e o recebedor Ladd McConkey, que foram para a NFL.

“Temos muito talento”, disse Beck. “E independentemente do que perdemos, você sabe, é sempre reconstruído na Geórgia. O que quer que você perca, nós vamos substituir. Esses caras obviamente são atletas realmente ótimos e tiveram muita produção no ano passado. Mas também, ao mesmo tempo, esses dois caras realmente não jogaram muito no ano passado.”

Bowers, o único vencedor consecutivo do Prêmio Mackey como o melhor tight end da FBS, perdeu dois jogos com uma lesão no tornozelo esquerdo e se recuperou da cirurgia no final da temporada. McConkey perdeu cinco jogos com lesões nas costas e nos pés.

Para preencher as lacunas, os Bulldogs adicionaram o tight end Ben Yurosek (Stanford) e os recebedores Colbie Young (Miami), London Humphreys (Vanderbilt) e Michael Jackson III (USC) do portal.

“Ainda tivemos um dos ataques mais explosivos do país”, disse Beck. “Estou ansioso por este ano e por ver alguns desses caras que se destacaram no ano passado realmente deixarem sua marca este ano.”

Em uma reunião durante o acampamento de pré-temporada, Beck escreveu em um quadro branco o que um quarterback precisava fazer para ter sucesso. A coisa número 1 era “estar onde seus pés estão”.

Com o Troféu Heisman e as especulações sobre o draft da NFL em torno dele, o desafio começa no sábado contra Clemson.

“Vejo um cara que tenta ter um senso de urgência todos os dias sobre tudo o que faz e não toma nada por garantido”, disse Bobo. “Você ouve isso muito, mas aqui está um cara que teve uma boa temporada, sua primeira temporada. Há muito barulho do lado de fora deste prédio sobre o futuro, mas ele não pode controlar isso. O que ele pode controlar é estar onde seus pés estão todos os dias.”

Isso não deve ser difícil para um quarterback cujos pés nunca saem de onde começaram.