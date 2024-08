Cartão do Seguro Social: Por que não é possível plastificar um cartão do Seguro Social?

Eele Administração da Segurança Social (SSA) enfatiza que o cartão do número da Previdência Social (SSN) não é um documento de identificação. Os indivíduos só precisam mostrar este cartão quando solicitado por um novo empregador. Para proteger a integridade do seu SSN, a SSA recomenda que os portadores do número mantenham seu cartão em um lugar seguro, evitem fazer cópias e não o carreguem com frequência.

Quando se trata de assinar o cartão SSN, o A SSA tem diretrizes específicas. É aconselhável que os adultos assinem o cartão com tinta imediatamente após o recebimento, enquanto as crianças são instruídas a esperar para assinar até completarem 18 anos ou garantirem seu primeiro emprego, o que ocorrer primeiro.

Embora o cartão sirva como verificação oficial do SSA do SSN atribuído ao indivíduo, é importante observar que não é um documento de identidade. A SSA esclarece que não assinar o cartão não o invalida, o que significa que um cartão enviado a um bebê ou criança pequena pode permanecer sem assinatura e armazenado com segurança com outros documentos importantes até que seja necessário para o emprego.

Por que você não deve laminá-lo

Um aspecto significativo da gestão do cartão SSN é a política relativa à laminação. A SSA desaconselha fortemente a laminação do cartão SSN. Esse cuidado decorre do fato de que a laminação pode obscurecer importantes recursos de segurança incorporados ao cartão. Esses recursos são cruciais para verificar a autenticidade do cartão e evitar fraudes. Quando os indivíduos laminam seus cartões, eles correm o risco de comprometer as próprias medidas de segurança projetadas para proteger sua identidade.

A SSA também toma medidas proativas para informar os requerentes do SSN sobre esta política. Quando possível, eles avisam os requerentes que a agência não pode garantir a validade de um cartão que foi laminado. Em vez de laminar, a SSA sugere que os portadores de cartão usem uma capa protetora removívelcomo plástico, que não danifica o cartão. Dessa forma, os indivíduos ainda podem proteger seus cartões enquanto preservam seus recursos de segurança.

Se alguém acabar laminando seu cartão SSN, a SSA não o incentiva rotineiramente a solicitar uma substituição apenas por causa da laminação. No entanto, se um cartão de substituição for solicitado, a SSA instrui o requerente a devolver o cartão laminado antes de processar o novo pedido. Esta política garante que a SSA possa verificar os detalhes do cartão original e manter registros precisos.