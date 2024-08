Cartão vermelho de Rice faz o Arsenal recuar apesar da movimentada janela de transferências

A preocupação com a profundidade do elenco do Arsenal deveria ter acabado quando a janela de transferências de verão da Premier League fechasse na sexta-feira.

A chegada de Raheem Sterling de última hora por empréstimo do Chelsea fez com que muitos torcedores dos Gunners comparecessem ao Emirates Stadium no sábado, entusiasmados com as opções que o técnico Mikel Arteta tem à disposição. No entanto, eles deixaram o campo após o empate de 1 a 1 no sábado com o Brighton & Hove Albion preocupados com uma área de meio-campo que de repente parece leve antes da maior semana da temporada por uma certa distância.

Primeiro, há uma pausa internacional para respirar e recuperar um pouco da compostura que o Arsenal perdeu temporariamente aqui após o cartão vermelho de Declan Rice aos 50 minutos. Mas então vem um período de sete dias em que eles viajam para o Tottenham Hotspur para o derby do norte de Londres, Itália para uma abertura da Liga dos Campeões contra o Atalanta, vencedor da Liga Europa da temporada passada, e então uma viagem assustadora para o campeão da Premier League, Manchester City.

No momento, as indicações são de que o novo contratado de € 32,5 milhões Mikel Merino perderá todas as três partidas após sofrer uma fratura no ombro em sua primeira sessão de treinamento. Rice agora está suspenso contra o Spurs após uma demissão controversa, a primeira de sua carreira de 245 jogos na liga.

Após um forte tackle em Joël Veltman pouco antes do intervalo, a dupla se enroscou novamente logo após o reinício. Quando Veltman foi chutar a bola — uma bola em movimento — para reiniciar o jogo após uma cobrança de falta a seu favor, Rice a empurrou para longe e Veltman, que já tinha começado a balançar a perna direita, fez contato com Rice em vez da bola.

A Premier League esclareceu mais tarde que Rice havia “atrasado o reinício”, algo que ele havia feito tecnicamente, mas de uma maneira não punida consistentemente; João Pedro, do Brighton, chutou a bola para longe depois que ela saiu no primeiro tempo sem nenhuma sanção do árbitro Chris Kavanagh. Arteta também citou outro momento do primeiro tempo e afirmou que Veltman deveria ter sido expulso por chutar Rice.

O Arsenal sofreu o gol de empate contra o Brighton menos de 10 minutos depois de Declan Rice ter sido expulso por receber o segundo cartão amarelo. (Nick Potts/PA Images via Getty Images)

“Fiquei surpreso”, disse Arteta após a partida. “Espantado, surpreso, surpreso por causa de quão inconsistentes as decisões podem ser.

“No primeiro tempo, há dois incidentes e nada acontece. Então, em uma área não crítica, a bola bate em Declan [on the back of his leg]ele se vira, não vê o jogador chegando e toca na bola.

“Por lei, ele pode fazer essa chamada, mas então por lei ele precisa fazer a próxima chamada, que é o cartão vermelho, então jogamos 10 contra 10. Isso é o que me surpreendeu. Nesse nível é incrível. Ele [Declan] obviamente teve uma reação de que ele estava de costas para a bola, que eles não estavam no meio do campo, tentando contra-atacar ou algo assim.

“De qualquer forma, repito-me; por lei, se você quiser fazer isso, você tem que fazer, mas você tem que fazer isso no primeiro tempo e jogar 10 contra 10. É isso. Muito simples.”

O Brighton aproveitou em oito minutos. João Pedro converteu o rebote depois que David Raya defendeu o chute de Yankuba Minteh, anulando o bem executado gol de abertura de Kai Havertz aos 38 minutos, que passou por cima do goleiro do Brighton, Bart Verbruggen.

Alimentado por um senso de injustiça, o Arsenal se reorganizou e, após um curto período em que pareceu perplexo sobre como se reorganizar com 10 homens, Havertz e Bukayo Saka tiveram chances gloriosas de marcar, mas ambas foram negadas por Verbruggen. O Brighton inevitavelmente controlou a posse de bola e chegou mais perto por meio do substituto Yasin Ayari entre essas chances de Havertz e Saka, mas teve que se contentar com um ponto.

“Reagimos ao que tínhamos que fazer jogando em casa com 10 homens”, disse Arteta. “Não queríamos ser tão profundos defendendo assim, mas lemos o jogo e jogamos o jogo que tínhamos que jogar e deveríamos ter sido recompensados.”

Houve pelo menos algumas boas notícias depois, pois o zagueiro Jurriën Timber não sofreu uma lesão séria e foi substituído no final com cãibra. Timber foi citado como uma possível opção no meio-campo, dada sua fisicalidade e qualidade com a bola. Provavelmente será algo que Arteta considerará para os desafios que virão, embora Jorginho, Thomas Partey e Martin Ødegaard sejam os mais óbvios, já que as coisas estão começando contra o Spurs.

A pausa internacional moldará sua abordagem e também dará a Sterling uma chance de afiar seu jogo antes da viagem pela capital. Não selecionado para a Inglaterra pelo técnico interino Lee Carsley, Sterling, em vez disso, trabalhará na base do Arsenal em London Colney e se familiarizará novamente com Arteta, com quem desenvolveu um forte relacionamento durante três anos trabalhando juntos no Manchester City.

“Temos que vê-lo, falar com ele [about] o que ele tem feito e como ele está se sentindo sobre isso e tentar encontrar vitórias rápidas para colocá-lo em dia o mais rápido possível e para que ele entenda o que estamos esperando dele na dinâmica da equipe”, disse Arteta sobre Sterling. “Usaremos esse tempo para fazer isso e envolvê-lo o mais rápido possível.”

E o que dizer de lidar sem Rice ou Merino? “É isso que acontece”, respondeu Arteta. “Temos que nos adaptar a esse contexto. É por isso que temos outros jogadores que podem cumprir essa [role] e [I can] “Dê essa oportunidade a outra pessoa.”

Talvez essas preocupações com o time nunca desapareçam de verdade.