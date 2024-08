Carvalho, médio do Liverpool, assina com Brentford

O Brentford contratou o meia-atacante Fabio Carvalho do Liverpool, clube da Premier League, por um contrato de cinco anos, anunciou o clube do oeste de Londres na segunda-feira.

Os detalhes financeiros não foram divulgados, mas a mídia britânica informou que o acordo valia cerca de £ 27,5 milhões (US$ 35,10 milhões).

O jovem de 21 anos representou a Inglaterra em vários níveis de base antes de se mudar para Portugal, onde nasceu, no nível Sub-21. Ele se juntou ao Liverpool em 2022, vindo do Fulham.

Carvalho, que passou a última temporada emprestado ao clube da Bundesliga RB Leipzig e ao time do Campeonato Inglês Hull City, fez 21 aparições pelo Liverpool em todas as competições, marcando três gols. Ele também marcou nas vitórias da pré-temporada contra o Arsenal e o Manchester United neste verão.

Mais cedo na segunda-feira, o Milan, da Série A, anunciou que havia contratado o zagueiro brasileiro Emerson Royal, do Tottenham Hotspur, com um contrato até junho de 2028, com opção de extensão por um ano.

O internacional brasileiro de 25 anos, convocado 10 vezes, chegou ao Spurs em 2021 vindo do Barcelona, ​​da Espanha. Ele também teve passagens pelo Atlético Mineiro, do Brasil, tendo começado sua carreira juvenil na Ponte Preta.

Emerson, que fez 101 jogos pelo Spurs em todas as competições, usará a camisa número 22 no Milan.

Informações da Reuters foram usadas nesta história.