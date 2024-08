Casa da modelo da Victoria’s Secret Daniela Braga é atingida em roubo de US$ 1 milhão

Daniela Braga está se recuperando de uma invasão recente… depois de dizer que chegou em casa e descobriu que ladrões saquearam sua casa – e fugiram com uma grande quantia.

Nossas fontes estimam a perda em mais de US$ 1 milhão… e não um troco até mesmo para as celebridades mais ricas. O LAPD está investigando – mas nenhuma prisão até agora.

Aliás… Daniela postou no IG dizendo que os criminosos levaram todas as joias da casa… incluindo seu anel de noivado e aliança de casamento… e destruíram seu armário também.

Ela diz que ela e o marido estão se sentindo violados após a invasão de privacidade… eles estão lamentando todos os objetos sentimentais que perderam… como a foto do ultrassom do bebê e as joias que pertenceram à sogra dela.