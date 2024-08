Casa de apostas se declarará culpada em caso ligado ao ex-intérprete de Shohei Ohtani

O agente de apostas ilegal no centro do escândalo de apostas esportivas focado em Ippei Mizuhara, o ex-intérprete do astro do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, se declarará culpado na semana que vem por acusações de apostas e lavagem de dinheiro, de acordo com registros judiciais revelados por promotores federais na quinta-feira.

Os promotores acusaram Mathew Bowyer, 49, de operar um negócio de jogo ilegal, lavagem de dinheiro e apresentar uma declaração de imposto de renda falsa em 21 de junho, de acordo com um acordo de confissão de culpa e documentos de acusação arquivados no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia.

“O Sr. Bowyer está ansioso para aceitar a responsabilidade por suas ações”, disse Diane Bass, advogada de Bowyer, em uma declaração à ESPN na quinta-feira.

Bowyer se declarará culpado em 9 de agosto, de acordo com um comunicado de imprensa dos promotores. Um porta-voz se recusou a oferecer qualquer comentário adicional.

Até agora, os procedimentos legais de Bowyer estavam sigilosos enquanto os promotores continuam sua ampla investigação federal sobre as casas de apostas do sul da Califórnia e suas conexões com os cassinos de Las Vegas.

Os registros divulgados na quinta-feira confirmam pela primeira vez que Bowyer foi alvo de uma investigação federal. A ESPN relatou pela primeira vez que Bowyer estava sob investigação em março.

Como parte de seu acordo judicial, Bowyer admitiu ter recebido mais de US$ 4 milhões em renda não declarada em 2022 e ter relatado falsamente que sua renda tributável era de US$ 607.897. Bowyer sabia que sua renda era “substancialmente maior do que esse valor” porque ele administrava uma casa de apostas esportivas que “envolvia pelo menos cinco pessoas” e tinha uma “receita bruta de mais de US$ 2.000 em um único dia”. Os promotores observaram que Bowyer também violou a lei estadual da Califórnia que proíbe apostas.

Como mais de cinco pessoas estavam envolvidas, Bowyer pode enfrentar uma punição mais severa. Ele enfrenta uma sentença máxima de 18 anos de prisão, mas ao se declarar culpado, ele provavelmente receberá menos.

O juiz John W. Holcomb fará a determinação final, de acordo com documentos do tribunal. Holcomb é o mesmo juiz programado para proferir a sentença de Mizuhara em 25 de outubro.

De acordo com os documentos, Mizuhara era um dos pelo menos 700 apostadores que usavam o livro de esportes de Bowyer, que operava na Califórnia e em Nevada. Os promotores haviam relatado anteriormente que o número era mais de 600. A operação Bowyer usava um call center e sites com sede na Costa Rica para criar contas para clientes, disseram os documentos de alegação.

Bowyer operava o negócio em locais nos condados de Los Angeles e Orange e em Las Vegas, e empregava agentes e subagentes “que recebiam uma parte das perdas sofridas e pagas pelos apostadores”.

De acordo com o processo, Bowyer instruiu Mizuhara a fazer pelo menos US$ 1,25 milhão em pagamentos para uma conta bancária e outros US$ 15 milhões para uma conta bancária diferente operada por um dos associados de Bowyer.

Bowyer “transferiu ou dirigiu a transferência” de pelo menos US$ 9,3 milhões para o “Cassino A”, identificado à ESPN por diversas fontes como Resorts World Las Vegas, onde perdeu pelo menos US$ 4 milhões, enquanto o astro de reality show Ryan Boyajian perdeu pelo menos US$ 1,6 milhão, jogando no cassino.

Em maio, a ESPN detalhou como os pagamentos da conta bancária de Ohtani foram enviados para outra conta bancária de propriedade de Boyajian, descrita como “Associate 1” na queixa criminal do governo federal contra Mizuhara. De acordo com várias fontes, Boyajian encaminhou o dinheiro de Ohtani para sua conta de cassino no Resorts World, onde ele e Bowyer sacaram fichas para apostas. Se ganhassem, eles sacavam.

Steven Katzman, advogado criminal de Boyajian, disse que seu cliente “não é um bookmaker ou um sub-bookie”. Várias fontes disseram à ESPN em maio que Boyajian recebeu imunidade por sua cooperação na investigação.

Um porta-voz do Resorts World não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O resort disse anteriormente à ESPN que estava cooperando com a investigação.

Várias fontes disseram à ESPN que, embora agentes federais estivessem investigando Bowyer desde pelo menos outubro, foi somente quando a ESPN começou a fazer perguntas sobre transferências eletrônicas da conta bancária de Ohtani que o envolvimento de Bowyer com Mizuhara foi investigado.

Logo após a ESPN publicar suas descobertas em março, incluindo duas entrevistas conflitantes de Mizhuara detalhando como algumas das apostas foram feitas e depois pagas, agentes federais acusaram Mizuhara de fraude bancária. Mizuhara se declarou culpado de roubar quase US$ 17 milhões da conta bancária de Ohtani em 4 de junho.

Agentes federais interceptaram Mizuhara no aeroporto LAX e tomaram posse de seu telefone, o que revelou uma série de mensagens de texto com a organização de Bowyer.

Além de Mizuhara, referido no acordo de confissão de Bowyer como “IM”, o processo também menciona dois outros apostadores com a organização de Bowyer: “Indivíduo B”, um jogador profissional de beisebol de um clube de beisebol do sul da Califórnia e “Indivíduo C”, um ex-jogador de beisebol da liga menor. O indivíduo B apostou em basquete, futebol americano e hóquei, de acordo com o processo, enquanto o indivíduo C apostou em uma variedade de esportes, incluindo jogos de beisebol nos quais o indivíduo B jogou.