Casa de Gene Wilder, que já foi propriedade de Elon Musk, está de volta ao mercado

Um pedaço da história imobiliária de Hollywood está novamente em disputa… o Gene Wilder casa em Bel Air… e o lugar é bem eclético.

A antiga casa do falecido ator acaba de ser colocada à venda por US$ 12.950.000… e tem uma história muito interessante… incluindo alguns links para Elon Musk.

Gene comprou o lugar em 1976 por cerca de US$ 300 mil… fazendo a grande compra depois que seu filme de 1974, “Young Frankenstein”, se tornou um sucesso.

O local tem 4 quartos, 5 banheiros e 2.750 pés quadrados de área útil… além de uma piscina em formato de rim no quintal, com vista para o campo de golfe do Bel-Air Country Club.

Wilder morou lá por décadas, até vender a propriedade em 2007 por US$ 2,75 milhões… e em 2013, Musk comprou-a por US$ 6,75 milhões.

Elon era dono de uma casa maior – e mais nova – do outro lado da rua na época… e Musk preservou a eclética casa de Gene, usando-a como local para festas e eventos.

Quando Elon anunciou em 2020 que ele estava vendendo com todos os seus bens físicos, ele colocou a casa à venda por US$ 9,5 milhões… e deixou claro que queria que o próximo proprietário mantivesse a casa como está, em vez de derrubá-la e começar do zero.

No final das contas Elon fez um acordo com o sobrinho de Gene Jordan Walker-Pearlmanque cresceu na casa de seu tio famoso. Elon vendeu o lugar de volta para a família por US$ 7 milhões… com a condição de que Jordan não alteraria a “alma” da casa.

Elon emprestou Jordan e sua esposa, roteirista Elisabete CaçadorUS$ 6,7 milhões – e em outubro de 2020 a venda foi fechada… e a casa de Gene foi salva.

Agora, a casa de Gene está novamente à venda… chegando ao mercado no mesmo dia em que o Wall Street Journal relata que Jordan e Elizabeth atrasaram o pagamento do empréstimo.

O WSJ também relata que uma entidade ligada a Musk apresentou recentemente um aviso de inadimplência na casa… uma etapa inicial no processo de execução hipotecária.

Elon pode forçar uma venda nos próximos meses… e parece que Jordan e Elizabeth vão tentar vender o local antes do prazo.

Nossas fontes dizem que a família de Gene e Elon compartilham o mesmo desejo aqui… que a casa mantenha sua alma original… e fomos informados de que isso fará parte do acordo.