Casa de Lionel Messi em Ibiza é vandalizada; Milei pede segurança

O presidente argentino Javier Milei expressou solidariedade a Lionel Messi e sua família depois que sua mansão em Ibiza foi vandalizada por ativistas das mudanças climáticas e pediu que o governo espanhol garanta a segurança dos cidadãos argentinos.

Um grupo de vândalos invadiu a propriedade de Messi avaliada em € 11 milhões (US$ 12 milhões) na ilha espanhola na terça-feira e cobriu as paredes com tinta vermelha e preta.

Os vândalos também posaram no jardim segurando uma faixa escrita em inglês que dizia: “Ajude o planeta. Coma os ricos. Acabe com a polícia”.

Milei, o líder libertário da Argentina que assumiu o cargo em dezembro passado, tentou culpar o “comunismo” enquanto apoiava Messi em uma publicação no X: “Na Espanha, comunistas que querem “assassinar os ricos e abolir a polícia para acabar com as mudanças climáticas” vandalizaram a casa de Lionel Messi e sua família.

“Eu me solidarizo com a família Messi por este acontecimento covarde e delirante e peço ao governo de Pedro Sánchez que garanta a segurança dos cidadãos argentinos que vivem no Reino da Espanha.

“O comunismo é uma ideologia fomentada pela inveja, ódio e ressentimento em relação aos bem-sucedidos. Não tem lugar no mundo livre e civilizado.”

A casa de férias de Lionel Messi em Ibiza foi vandalizada. Foto de Megan Briggs/Getty Images

Messi, que comprou a casa exclusiva em 2022 após deixar o Barcelona, ​​não estava na propriedade no momento, mas a utilizou durante suas férias na ilha.

Os ativistas disseram em um comunicado que, com esse ato de “desobediência civil não violenta”, queriam culpar os ricos pela crise climática e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para a falta de ação do governo espanhol.

Segundo os ativistas, a mansão de Messi foi construída “ilegalmente”.

O atacante do Inter Miami está se recuperando de uma lesão no tornozelo sofrida durante a recente Copa América.