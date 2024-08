Casa de Sarah Hyland em Los Angeles foi assaltada e viu dois homens mascarados saindo

Momento assustador para Sarah Hyland – policiais dizem que sua casa foi recentemente atingida por intrusos depois que ela disse ter visto alguns homens mascarados saindo de suas câmeras de segurança.

Fontes policiais disseram ao TMZ … a casa da estrela de “Modern Family” na área de Los Angeles foi assaltada no último sábado à noite – bem perto do pôr do sol, lembre-se, enquanto ainda era dia – e os suspeitos acabaram quebrando uma janela de vidro para entrar em seu berço.

Felizmente, nossas fontes nos disseram que Sarah estava fora da cidade no momento do incidente – mas ela ainda estava envolvida. Disseram-nos que ela acabou vendo os caras que invadiram com seus próprios olhos.

Não foi pessoalmente, no entanto… nossas fontes dizem que Sarah acabou contando à polícia que recebeu um alerta do sistema de segurança de sua casa – e quando ela acessou a transmissão ao vivo em seu telefone, ela testemunhou dois homens mascarados saindo do porta da frente!!!

Disseram-nos que os policiais foram chamados à casa de Sarah e varreram a casa para ter certeza de que ninguém ainda estava escondido atrás… mas nossas fontes dizem que o lugar era uma cidade fantasma naquela época, e os bandidos já haviam partido há muito tempo.

Não está claro o que foi roubado, se é que alguma coisa, e quanto esses itens podem valer neste momento – fomos informados de que Sarah precisa fazer uma verificação de inventário quando voltar para descobrir o que pode estar faltando aqui, e os policiais irão levar é daí.

O caso está atualmente sob investigação… e a polícia ainda não fez nenhuma prisão.

Sarah está entre uma lista crescente de celebridades que foram vítimas de assaltos a residências este ano… incluindo Marlon Wayans dar Bhad Bhabieentre outros.