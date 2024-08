Casal da Filadélfia rola acidentalmente no rio enquanto fazia sexo no carro

Uma dupla excitada da Filadélfia levou o “balançar o barco” a um nível totalmente novo quando sua sessão de carro quente terminou com um clímax prematuro – direto no rio!

A dupla não identificada estava ficando quente e pesada no banco de trás de um Range Rover 2020… quando um deles acidentalmente esbarrou na alavanca de câmbio – fazendo-os rolar para o rio Schuylkill às 4h15 da quarta-feira.

A Polícia da Filadélfia confirmou que a dupla estava de fato “aproveitando a companhia um do outro” na época… e teve sorte ao escapar do SUV enquanto ele estava na água, saindo ileso do deslize fumegante.