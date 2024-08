Casas de apostas divergem sobre acerto de apostas para disputa da medalha de ouro entre EUA e China

Os Estados Unidos eram os grandes favoritos para conquistar o maior número de medalhas de ouro nas Olimpíadas, uma disputa que seria decidida no evento final e terminaria empatada.

Os EUA entraram nas Olimpíadas com probabilidades de -600 de ganhar mais medalhas de ouro do que qualquer outro país na ESPN BET. A China teve as segundas melhores probabilidades, com +350.

O time de basquete feminino dos EUA segurou a França por 67-66 no jogo da medalha de ouro no domingo, dando às americanas sua 40ª medalha de ouro e empatando com a China na maioria dos jogos. Os EUA arrecadaram aproximadamente 64% do dinheiro apostado no mercado de medalhas de ouro na ESPN BET.

As casas de apostas adotaram abordagens variadas para liquidar apostas no mercado de medalhas de ouro. ESPN BET, DraftKings e FanDuel liquidaram apostas de medalhas de ouro com uma regra de “dead heat”, geralmente significando que metade do valor da aposta é pago nas probabilidades oferecidas.

A BetMGM incluiu um desempate em suas regras de apostas de medalha de ouro e considerou os EUA vencedores devido a ganhar mais medalhas de prata do que a China. As casas de apostas Prime Sports e South Point em Las Vegas escolheram pagar apostas nos EUA e na China, embora o diretor de apostas esportivas de South Point, Chris Andrews, tenha reconhecido nas redes sociais que o valor apostado no mercado era relativamente pequeno.

Basquete foi o evento mais popular entre os apostadores na maioria das casas de apostas. Os cinco eventos olímpicos mais apostados foram todos basquete no DraftKings e Caesars Sportsbook, com a dramática vitória dos homens dos EUA na semifinal sobre a Sérvia atraindo mais dinheiro apostado do que qualquer outro evento.

A maior surpresa olímpica, de acordo com as probabilidades da ESPN BET, foi a italiana Alice D’Amato vencendo a trave de equilíbrio feminina por 80-1. A americana Simone Biles era a favorita com probabilidades de -175 no evento.