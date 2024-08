Caso criminal de Lawrence Taylor arquivado

Lawrence Tayloro advogado diz TMZ Esportes o caso criminal do Hall of Fame foi arquivado – cerca de um mês depois que a polícia acusado a ex-estrela do New York Giants por não seguir as condições impostas a ele como agressor sexual registrado.

Mark Eiglarsh diz que a decisão veio dos promotores do condado de Broward na quarta-feira … depois que ele nos disse que mostrou com sucesso que as acusações contra Taylor decorriam de nada mais do que a ex-esposa do ex-jogador de futebol fazendo reivindicações a fim de “ganhar vantagem em seu amargo, três – batalha anual de divórcio.”

“Estamos profundamente gratos aos promotores neste caso”, disse Eiglarsh, “garantindo que a verdadeira justiça fosse feita”.

Eiglarsh e Lawrence posaram para uma foto após a notícia… com cada um exibindo um grande sorriso no rosto.

Entramos em contato com os promotores para comentar, embora até agora nenhuma resposta ainda.

Taylor foi inicialmente preso no caso em meados de julho… depois que policiais do Departamento de Polícia de Pembroke Pines alegaram que ele não morava em seu endereço registrado há vários meses. Como agressor sexual registado, as autoridades argumentaram que ele deveria enfrentar uma acusação criminal por não ter comunicado a sua mudança de residência.