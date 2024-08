Caso de violência doméstica de Skai Jackson rejeitado por falta de provas

O Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Los Angeles disse ao TMZ … eles estão se recusando a registrar acusações porque Skai não tem antecedentes criminais, a suposta vítima não tem ferimentos e ele se recusou a cooperar com os promotores.

TMZ contou a história de a prisão do ex-aluno do Disney Channel … depois que os policiais dizem que ela foi flagrada se envolvendo com seu namorado na semana passada no Universal CityWalk.