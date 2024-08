Cate Blanchett diz que foi paga em sanduíches por ‘O Senhor dos Anéis’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Cate BlanchettO papel de estrela em “O Senhor dos Anéis” não foi tão glamoroso quanto se poderia imaginar… já que a atriz admite que não recebeu praticamente nada pelo filme de fantasia.

A A-lister fez a confissão durante sua aparição no “Watch What Happens Live” na quarta-feira, onde deixou o apresentador Andy Cohen chocada quando ela sugeriu seu salário mínimo para a franquia ‘LOTR’.

Cate confessou que ela e seus colegas de elenco não receberam “nada” para aparecer em Pedro Jacksonda trilogia no início dos anos 2000.

Como Cate disse… ela simplesmente queria trabalhar com o homem que fez “Braindead”, a comédia de terror de Peter de 1992… e foi por isso que ela decidiu fazer o papel do governante élfico Galadriel.

Literalmente queremos dizer amendoim, porque Cate disse: “Quer dizer, basicamente ganhei sanduíches de graça e tive que ficar atento”.

O primeiro filme ‘O Senhor dos Anéis’ arrecadou mais de US$ 800 milhões. E depois vieram os filmes seguintes, ‘As Duas Torres’ e ‘O Retorno do Rei’, cada um arrecadando cerca de US$ 1 bilhão.

De acordo com Cate, ela nem conseguiu um pedaço do back-end… então sim, ela literalmente e figurativamente trabalhou por amendoins!

CB insinuou que Hollywood não melhorou muito… ela diz que as atrizes ainda não recebem tanto quanto seus colegas homens.

Cate não é a primeira estrela de ‘LOTR’ a falar sobre o péssimo pagamento da franquia. Orlando Florque interpretou o Príncipe Elfo Legolas, disse no “The Howard Stern Show” no ano passado que ganhou apenas US$ 175 mil por seu trabalho na trilogia.