CB Jaylon Johnson do Bears sobre desprezo no Top 100 da NFL – ‘De jeito nenhum’

LAKE FOREST, Illinois — O cornerback do Chicago Bears, Jaylon Johnson, deu uma resposta de uma palavra para resumir seus sentimentos sobre a lista dos 100 melhores da NFL.

“Besteira…”, disse Johnson no domingo.

Johnson, que ganhou honras de segundo time All-Pro e uma oferta para o Pro Bowl após entregar a melhor temporada da carreira em 2023, foi omitido da lista, que é votada por jogadores da NFL a cada ano. O cornerback expressou dúvidas sobre o processo de seleção e apontou suas conquistas do ano anterior como dignas de ser nomeado um dos 100 melhores jogadores da liga.

“É besteira—“, disse Johnson. “Não tem jeito. Não sei como você faz Pro Bowl, All-Pro e não [be] um cara do Top 100. Eu poderia ter 101, eu acho, mas, porra, [New York Jets quarterback] Aaron Rodgers nem sequer jogou na temporada e foi eleito [92nd].

“Quer dizer, ei, todo mundo comete erros, não é só a mídia que faz isso. Os jogadores claramente — se eles votaram a favor — eles cometeram alguns erros malditos. Mas é o que é. No final do dia eu sei a verdade e está tudo bem, eu consegui mais alguns para eles.”

Apenas dois jogadores dos Bears foram selecionados para a lista: o wide receiver Keenan Allen, que está na posição 51, e o defensive end Montez Sweat, na posição 82.

Depois de registrar quatro interceptações (incluindo sua primeira interceptação para interceptação) e um fumble forçado, o recorde de sua carreira, além de uma classificação de 50,9 quando alvejado e uma taxa de conclusão permitida de 55%, Johnson assinou uma extensão de contrato de quatro anos e US$ 76 milhões em março.

O cornerback disse que sua rejeição o motivará “100%” nesta temporada.

“É desrespeitoso porque eu vou lá, alinho e sei que os recebedores vão lá e não podem dizer que eu não sou um dos melhores jogadores que eles enfrentam”, disse Johnson. “Então, quer dizer, seja lá o que for, aconteceu. Fazer isso não teria me movido para onde eu sou complacente, mas só de ver isso — não tem como haver 100 caras que são melhores.

“De jeito nenhum. Especialmente caras que não jogaram, que estavam machucados, jogaram meio — de jeito nenhum. Desculpem a minha linguagem. De jeito nenhum. De jeito nenhum.”