CeeDee Lamb assina contrato formalmente e treina com os Cowboys

FRISCO, Texas — Quando CeeDee Lamb foi apresentado aos fãs dentro do Ford Center para o primeiro treino de verão do Dallas Cowboys no The Star, a comemoração foi um pouco mais alta e significativa.

Mais cedo no dia, Lamb assinou sua extensão de contrato de quatro anos e US$ 136 milhões. Ele então passou por seu primeiro treino com seus companheiros de equipe, embora limitado, enquanto ele trabalha para se recuperar depois de perder mais de 30 dias em Oxnard, Califórnia, em um holdout.

“Gostaria que tivéssemos tido um acampamento. Mas está tudo bem. Vai dar certo se encaixar de novo”, disse Lamb após o treino de terça-feira. “Mas estou muito animado no momento. Aprecie cada pedacinho disso.”

Lamb disse que nunca duvidou que chegaria o dia em que ele conseguiria uma extensão de contrato, mas que a experiência foi estressante. O acordo inclui um bônus de assinatura de US$ 38 milhões, um recorde para wide receivers e US$ 100 milhões garantidos. A média anual de US$ 34 milhões o coloca em segundo lugar entre os recebedores, atrás de Justin Jefferson, do Minnesota Vikings.

Lamb passou seu tempo treinando no Texas e também em Davie, Flórida, onde estava quando seu agente, Tory Dandy, lhe disse que um acordo havia sido finalizado.

“Foi meio louco na verdade”, disse Lamb. “Ele me atingiu com um, ‘É, cara, isso está indo para o sul.’ Eu fiquei tipo, ‘O que você quer dizer com isso está indo para o sul? Está na hora.'”

Dandy disse sarcasticamente que os Cowboys estavam tentando lhe pagar apenas US$ 34 milhões por ano.

“Bem, onde eu assino?”, disse Lamb.

O processo de negociação foi difícil. Em um ponto durante o training camp, o dono e gerente geral dos Cowboys, Jerry Jones, disse que não havia urgência em fechar um acordo, levando Lamb a ir às redes sociais com uma postagem “lol” e usar uma foto de um vilão Homem-Aranha.

Lamb e Jokes conversaram depois que o acordo foi concluído.

“Tivemos uma conversa de negócios”, disse Lamb. “Só tivemos que limpar a sala. Tudo ficou para trás. Não estou preocupado com nada. Conseguimos o que precisávamos fazer. Agora, é hora de eu ir jogar bola.”

O processo agora se volta para o campo e a preparação para a abertura da temporada em 8 de setembro no Cleveland Browns. Lamb disse que acompanhou as mudanças no ataque acessando seu iPad diariamente para estudar o filme de treino. Ele também estava em contato com os companheiros de equipe.

Fisicamente, Lamb disse que estará pronto para jogar uma partida completa, apesar de ter menos de duas semanas de treino. Ele disse que precisa “ser empurrado um pouco. Não tanto, mas como estou correndo, um pequeno empurrão”.

Ele ganhou 15 libras (7 quilos) de peso, algo que ele faria se o acordo contratual ocorresse no início da offseason.

“Tenho uma armadura corporal comigo”, disse Lamb. “Posso aguentar mais alguns golpes. Estou preparado para minhas oportunidades.”

Lamb liderou a NFL com 135 recepções no ano passado e estabeleceu um recorde de equipe com 1.747 jardas recebidas, além de marcar 14 touchdowns (12 recebidos e dois corridos).

“Sinceramente, não acho que vou ficar um passo atrás”, disse Lamb. “Estou pronto. Eu me preparo para esses momentos. Joguei esse jogo a minha vida inteira.”

Agora, Lamb quer ver seu quarterback, Dak Prescott, assinar uma extensão de contrato. Os Cowboys conversaram com Prescott, que pode se tornar um agente livre após esta temporada, já que os Cowboys não conseguem colocar a franchise tag nele em 2025.

“Você olha para os nossos números juntos, eles estão no topo das paradas”, disse Lamb. “Não tenho dúvidas de que eles vão fechar um acordo. Todos nós sabemos que eu quero Dak aqui. Jerry quer Dak aqui também. Então, vamos controlar isso, acabar com a especulação e vamos vencer.”