Celebridades condenam suposta participação de mulher trans no boxe olímpico, gerando rumores sobre a Síndrome de Swyer

EOs Jogos Olímpicos de Paris não foram isentos de controvérsias, e talvez o incidente mais escandaloso diretamente relacionado à competição tenha ocorrido no boxe feminino. A luta entre a pugilista argelina Imane Khelif e italiano Angela Carini terminou apenas 46 segundos no primeiro round quando Carini, após ser atingida significativamente por sua oponente, decidiu não continuar.

Mas qual é a controvérsia? A aparência masculina de Khelif desencadeou uma onda de comentários nas redes sociais, com muitos alegando que ela é uma mulher transgênero. Isso implica que Carini lutou contra alguém designado homem ao nascer, tornando a partida injusta devido aos altos níveis de testosterona de Khelif.

“Eu queria essa vitória a todo custo. Só pelo meu pai.” A boxeadora italiana Angela Carini fala com emoção sobre a vitória em nome de seu falecido pai após garantir uma vaga nas Olimpíadas de Paris. Ela acabou de perder a partida contra Imane Khelif, que é homem. foto.twitter.com/zypHELjldX ? Steve McGuire (@sfmcguire79) 1 de agosto de 2024

Em março passado, Khelif foi desclassificado pouco antes da disputa pela medalha de ouro no Campeonatos mundiais em Nova Déli. O Associação Internacional de Boxe (IBA) afirmou que “atletas que fingiam ser mulheres” foram excluídos depois que testes mostraram que eles tinham “cromossomos XY”, que são tipicamente masculinos.

Khelif está competindo em Paris porque as regras do boxe olímpico diferem das da IBA. Parece que Khelif (que também competiu no TOlimpíadas de okyo 2020) nasceu mulher, mas tem uma condição rara chamada Síndrome de Swyer, onde os indivíduos têm um cromossomo X e um Y (típico de homens), mas possuem estruturas reprodutivas femininas. Pessoas com Síndrome de Swyer têm genitália externa feminina, algumas estruturas reprodutivas internas femininas e altos níveis de testosterona.

Khelif nasceu uma mulher DSD, ou uma mulher que também pode produzir cromossomos XY. É um termo científico bem conhecido, também conhecido como síndrome de Swyer. foto.twitter.com/zAs6gKKO3P ? (@brodielindrea_) 1 de agosto de 2024

Várias celebridades demonstram sua desaprovação

Apesar disso, muitas celebridades expressaram sua desaprovação do incidente entre Khelif e Carini. Alguns acusam Khelif de “ser um homem competindo contra mulheres”, enquanto outros destacam a injustiça de alguém ter níveis significativamente mais altos de testosterona do que uma mulher típica.

Um dos críticos mais veementes é o nadador americano Riley Gainesque postou no X: “Homens não pertencem a esportes femininos. #IStandWithAngelaCarini. Vamos fazer essa tendência,” junto com uma foto do boxeador italiano. Este post foi retuitado pelo dono do X, Elon Musk, que comentou, “Absolutamente.“

Os homens não pertencem aos esportes femininos #EUFicoComAngelaCarini Vamos fazer disso uma tendência foto.twitter.com/ljlJJwE0hM ? Riley Gaines (@Riley_Gaines_) 1 de agosto de 2024

Gaines acrescentou em outro tweet: “Depois de 46 segundos e alguns socos no rosto de um homem, Carini desistiu da luta. Me chame de louca, mas é quase como se as mulheres não quisessem levar um soco no rosto de um homem enquanto o mundo assiste e comemora. Isso é violência masculina glorificada contra as mulheres.“

Outro crítico foi o escritor e A criadora de Harry Potter, J.K. Rowlingconhecida por sua oposição a pessoas transgênero. Ela tuitou: “Uma jovem boxeadora teve tudo pelo que trabalhou e treinou tirado porque permitiram que um homem entrasse no ringue com ela. Você é uma vergonha; sua “proteção” é uma piada, e #Paris24 será para sempre manchada pela injustiça brutal contra Carini.“

Ela continuou: “Poderia alguma imagem resumir melhor nosso novo movimento pelos direitos dos homens? O sorriso de um homem protegido por um sistema esportivo misógino desfrutando da angústia de uma mulher que ele acabou de bater na cabeça, destruindo a ambição de sua vida“, junto com uma foto de Khelif consolando Carini.

Poderia alguma imagem resumir melhor nosso novo movimento pelos direitos dos homens? O sorriso irônico de um homem que sabe que é protegido por um estabelecimento esportivo misógino, aproveitando a angústia de uma mulher que ele acabou de socar na cabeça, e cuja ambição de vida ele acabou de destruir. #Paris2024foto.twitter.com/Q5SbKiksXQ ? J. K. Rowling (@jk_rowling) 1 de agosto de 2024

Dr. Simon Goddek também comentou, postando: “Este é o momento arrepiante e de cortar o coração quando a boxeadora italiana Angela Carini, incapaz de suportar a realidade brutal de lutar contra um homem biológico, cai de joelhos em lágrimas e se rende após apenas 46 segundos.ao lado de uma foto de uma Carini devastada no ringue.

Esta controvérsia não é a única em Paris, pois uma situação semelhante envolve O boxeador taiwanês Lin Yu-Ting. Esses incidentes abrem caminho para debates intensos sobre se é justo que boxeadores com aparência masculina (ou, no caso de Khelif, cromossomos masculinos) participem de esportes femininos.