CEO da GLAAD, Sarah Ellis, sob pressão por gastos absurdamente luxuosos

CEO da GLAAD Sarah Ellis está sendo criticada por seus gastos luxuosos e impressionantes com o dinheiro da organização sem fins lucrativos, fazendo viagens de meio milhão de dólares aos Alpes suíços e reformando sua casa / escritório com um lustre ridiculamente caro.

O jornal New York Times publicou uma exposição sobre Ellis – que dirige a Aliança Gay e Lésbica Contra a Difamação – GLAAD – é uma história abrasadora de alegados crimes financeiros.

Ellis, diz o jornal, pode ter violado as políticas da GLAAD, juntamente com as leis do Internal Revenue Service, ao viver no alto e fazer com que sua organização pagasse a conta.

Uma de suas despesas mais insanas que ela cobrou da GLAAD ocorreu em janeiro de 2023… O Times diz que Ellis voou de primeira classe no assento mais caro da Delta para Zurique e depois pulou em um Mercedes que a esperava, que a levou para uma cabine exclusiva nos Alpes Suíços . Ela e seus colegas puderam relaxar em um chalé de 7 quartos que custava US$ 500 mil por semana!

Isso não foi tudo… O Times diz que a esposa e os dois filhos de Ellis receberam passagens aéreas gratuitas para acompanhá-la em viagens várias vezes por ano. De acordo com o The Times, Ellis também recebeu US$ 25.000 como subsídio anual para alugar uma casa de férias com sua família em Provincetown, Cape Cod. Ela também sobrecarregou a GLAAD com uma conta de US$ 15 mil por uma estadia de verão de três semanas em uma casa de campo em Provincetown.

Depois houve as reformas em sua casa em Long Island. O contrato de Ellis com a GLAAD proporcionou a ela US$ 20 mil para atualizar seu escritório em casa, enquanto desembolsava US$ 18 mil para consertar o último andar. Ela também supostamente entregou despesas com tinta cor de bola de algodão, travesseiros de marfim, sofá secional e lustre.

E havia muito mais, mas você entendeu. O Times conseguiu descobrir todas estas provas depois de obter dezenas de relatórios de despesas da GLAAD, contratos de trabalho, declarações fiscais e outros documentos financeiros.

Quanto ao seu salário… Ellis ganha mais de US$ 440.000 por ano, com aumentos anuais automáticos de 5%.