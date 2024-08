César Palacios, do Real Madrid, rompe ligamento cruzado anterior 5 minutos após estreia – fontes

O jogador da base do Real Madrid, César Palacios, retornará à Espanha para uma avaliação mais aprofundada após romper o ligamento cruzado anterior durante a turnê de pré-temporada do clube pelos Estados Unidos, disseram fontes à ESPN.

O meio-campista de 19 anos sofreu a lesão cinco minutos após sua estreia pelo time principal na quarta-feira à noite, no Soldier Field de Chicago, uma derrota por 1 a 0 para o Milan.

Testes subsequentes confirmaram a gravidade da lesão de Palacio, levando a equipe médica do clube a colocar Palacios em um avião de volta a Madri para se preparar para a cirurgia o mais rápido possível.

Cesar Palacios deverá ficar um longo período afastado dos gramados. Angel Martinez/Getty Images

Palacios é um dos jogadores mais promissores do Real Madrid, tendo despertado o interesse do Athletic Club há apenas algumas semanas.

Álvaro Rodríguez também se machucou na derrota para o Milan, sofrendo uma torção no tornozelo. A equipe médica do Madrid está avaliando se deve mandá-lo de volta para a Espanha junto com Palacios, a ESPN soube.

O Real Madrid enfrenta o rival Barcelona no Clássico na segunda partida da pré-temporada no sábado, em Nova Jersey.