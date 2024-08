Chad Mendes ainda sob contrato com o UFC, cita condição para possível retorno

O três vezes desafiante ao título peso-pena do UFC, Chad Mendes, ainda tem lutas restantes em seu contrato com o UFC, mas não está muito interessado em retornar ao octógono tão cedo.

Afastado do UFC desde a derrota para o futuro campeão Alexander Volkanovski em dezembro de 2018, Mendes conversou com o MMA Fighting após uma vitória sobre Diego Brandão no ADXC 5, e discutiu a possibilidade de calçar luvas de MMA novamente.

“Não sei. Mas ainda estou sob contrato com o UFC”, disse Mendes, que desafiou José Aldo duas vezes e Conor McGregor por títulos do UFC na década de 2010. “Acho que ainda tenho três ou quatro lutas naquele último contrato que nunca vou lutar, então não posso lutar MMA em lugar nenhum de qualquer maneira, o que realmente não tenho vontade de fazer, mas consegui fazer o boxe sem luvas e posso vir fazer esses eventos de grappling a qualquer momento.”

Mendes lutou duas vezes pelo BKFC, nocauteando Joshuah Alvarez em 2022 e perdendo por decisão dividida para Eddie Alvarez um ano depois.

“[UFC] teria que me pagar muito dinheiro [to fight again]honestamente, e eles não estão dispostos a fazer isso, então não”, disse Mendes com uma risada. “Honestamente, neste ponto da minha carreira, não tenho nenhuma vontade de perder peso. Eu costumo andar por aí com 175 [pounds]. A menos que seja algo como muito dinheiro, não é realmente algo que eu queira fazer neste momento. Eu amo competir e odeio perder peso. Se for algo que eu possa competir, ganhar algum dinheiro, me divertir e não ter que perder peso, me inscreva, estou dentro.”

“Não tenho nada planejado em relação a outras competições”, ele acrescentou. “Continuo dizendo que estou aposentado — deixei o UFC em 2018, mas comecei a lutar sem luvas nos últimos dois anos e na minha última luta eu disse que estava acabado. Na primeira eu disse que estava acabado, depois acabei voltando e lutando contra Eddie Alvarez, e depois disse que estava acabado de novo. Veremos, mas não tenho nada fechado. Quer dizer, tenho duas meninas em casa, uma esposa e vários negócios que estou tentando explodir e fazer com que dêem certo. Há muito tempo que é roubado de tudo isso. Honestamente, é difícil dedicar a quantidade de tempo que eu realmente quero. Sou o tipo de cara que quer treinar e estar 100% preparado para qualquer tipo de competição porque odeio perder, então é difícil para mim.”

Mendes foi originalmente escalado para lutar contra Kevin Lee no ADXC, mas Brandao entrou como um substituto de última hora. O representante do Team Alpha Male disse que “não teve muito tempo” para se preparar para a luta, pois teve que dividir sua atenção entre o crescimento de seus outros negócios, mas ainda assim venceu. Mendes está aberto a competir novamente pelo ADXC se a oportunidade for interessante, mas apreciaria um acampamento adequado na próxima vez.

“O wrestling dele foi um pouco melhor do que eu esperava”, disse Mendes sobre Brandao. “Achei que conseguiria controlar a posição por cima um pouco melhor, mas ele fez um bom trabalho em não ficar em nenhuma posição ruim. Ele explodia, voltava a ficar de pé. Basicamente, tivemos que transformar isso em uma clínica de quedas. E houve algumas finalizações que tentei que vi por uma fração de segundo, mas ele é forte e eu simplesmente não consegui fazer. No geral, senti que foi bom. Foi a primeira vez que competi em qualquer luta agarrada em quatro anos, então me senti bem em voltar para casa.

“Eu gosto mais de ir contra lutadores. Eu tenho o wrestling de alto nível da NCAA, então quando eu tenho alguém que está OK se envolvendo no wrestling e está lá para lutar, eu me sinto ótimo. Eu estava realmente esperando que Diego puxasse mais a guarda e não quisesse ficar de pé comigo, mas ele estava me permitindo fazer os snapdowns e essas coisas te cansam se você não está acostumado, e ele me deixou fazer isso durante toda a luta. Eu não acho que teria sido mais difícil, eu provavelmente teria gostado de ter alguém que estivesse lá se misturando mais ao wrestling. Vamos ver para a próxima vez. Ou aquela luta com AJ [Agazarm] parece bom ou talvez outra pessoa até mesmo no UFC.”