Chad Mendes explica por que José Aldo, não Conor McGregor, foi seu oponente mais difícil

Chad Mendes foi classificado como o segundo melhor peso-pena do planeta, atrás de José Aldo, por muitos anos na década de 2010 e deu ao brasileiro os testes mais difíceis de seu reinado no UFC em uma batalha épica em 2014. Olhando para trás, ele nomeia Aldo como o homem mais duro que já enfrentou.

“Aldo é uma fera”, disse Mendes ao MMA Fighting. “Eu ainda digo a todos até hoje, essa foi minha luta mais difícil. Todo mundo sempre acha que é Conor [McGregor]mas não foi. Aldo era o próximo nível. Acho que isso tirou uns 10 anos da minha vida, eu sempre digo. Naquela noite, voltei para o hotel, estava mijando sangue. Isso nunca tinha acontecido comigo em nenhuma das minhas lutas. Fiquei bem acabado depois daquela luta.”

Mendes se testou contra outros três ex-campeões ou futuros campeões do UFC durante sua última temporada no MMA — Conor McGregor, Alexander Volkanovski e Frankie Edgar, além de Eddie Alvarez no boxe sem luvas — mas diz que ainda não há ninguém como Aldo.

Mendes estava invicto no MMA quando desafiou Aldo pela primeira vez pelo ouro do UFC, aventurando-se em território inimigo como um prospecto invicto de 11-0, mas acabou perdendo por nocaute no primeiro round em 2012. Mendes ganhou outra chance pelo título peso-pena de Aldo em 2014 após ganhar cinco vitórias consecutivas, e os dois fizeram um thriller épico de cinco rounds novamente no Rio de Janeiro. Aldo venceu por decisão, sua defesa de título final antes de perder para Conor McGregor.

Mendes substituiu Aldo em cima da hora no UFC 189 para enfrentar McGregor pelo título interino dos penas no ano seguinte, mas perdeu por nocaute no segundo round.

Aldo retornou recentemente ao UFC após um hiato de quase dois anos — um período em que ele teve um histórico de 2-0-1 no boxe — e dominou o promissor Jonathan Martinez no UFC 301. Após concluir seu contrato com o UFC, Aldo renovou e agora enfrenta Mario Bautista no UFC 307.

“Ele é uma fera, cara”, disse Mendes sobre a vitória tardia de Aldo. “Definitivamente não estou surpreso que ele tenha voltado e dominado completamente daquele jeito. … Eu nem sabia que ele voltaria [for UFC 307]. Ele não precisa. Acho que ele simplesmente tem o verdadeiro amor por isso. E honestamente, eu também tenho, é por isso que continuo voltando. Mas isso é incrível, cara. Eu sempre gosto de assistir Aldo lutar.”

Aldo pode ter outra chance pelo título peso galo do UFC se continuar derrotando promessas e candidatos do UFC, e Mendes não o descarta contra nomes como Sean O’Malley e Merab Dvalishvili, que serão as atrações principais do UFC 308 pelo cinturão em 14 de setembro.

“Eu imagino que ele vai continuar colocando seu coração e alma nisso”, disse Mendes. “Ele não parece um cara que faz as coisas pela metade, então eu acho [he can win].”