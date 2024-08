Chael Sonnen espera que Khalil Rountree ‘passe’ por Alex Pereira no UFC 307: ‘Esse é o pior confronto’

Chael Sonnen prevê uma surpresa no horizonte no UFC 307.

Um desafiante de título do UFC três vezes que quase chocou o mundo do MMA em sua luta de 2010 contra Anderson Silva, Sonnen sabe uma coisa ou duas sobre o poder de ser o azarão oposto a um campeão temido. E quando ele vê a configuração para a próxima defesa de Alex Pereira de seu título meio-pesado do UFC contra Khalil Rountree Jr. no UFC 307, Sonnen vê uma receita perfeita para o tipo de noite que pode virar o esporte de cabeça para baixo.

“Primeiro, deixe-me dar a vocês a opinião quente do dia. Khalil Rountree vai passar por Pereira”, disse Sonnen em Cara bom/cara mau. “Esse é o pior confronto [for Pereira] Eu poderia pensar em. Com licença, isso é [WWE] Esmagar invadindo Crue deixe-me explicar. Quando pensamos em quem vai lutar por um título no pay-per-view, pensamos em outros caras que ganharam um monte de lutas no pay-per-view. Bem, Khalil era de Esmagar, ele veio do outro show. Ele tem lutado no Fight Nights e no [UFC] Apex e coisas assim. Ele ainda ganhou [five] em uma fileira, ele parou [four] desses filhos da mãe, e um deles é um antigo candidato ao primeiro lugar, nosso bom amigo [Anthony] ‘Coração de Leão’ [Smith].

“Não podemos simplesmente ignorar Khalil. E eu vou te dizer isso porque não sei o quão familiarizado você ou o resto dos fãs estão com Khalil, mas ele faz seu melhor trabalho absoluto quando está sendo atacado por um kickboxer. Não é Khalil atacando alguém ou derrubando-o ou finalizando-o. Ele é um contra-lutador e adora quando você o soca ou chuta primeiro. Khalil Rountree não só merece essa luta — e eu admito, fiquei surpreso, não pensei que essa era a direção que eles iriam tomar — mas vou te dizer um problema, Khalil vai vencer essa luta.”

Pereira, 37, já construiu o que provavelmente equivale a uma carreira no Hall da Fama em menos de três anos no elenco do UFC. Ex-campeão de duas divisões no GLORY Kickboxing, Pereira conquistou o título dos médios do UFC em apenas sua quarta aparição na promoção com um nocaute sobre Israel Adesanya em 2022, depois conquistou um segundo cinturão em apenas sua sétima aparição no UFC em 2023 ao nocautear Jiri Prochazka em 205 libras. Pereira está atualmente 4-0 no meio-pesado com um trio de vitórias por nocaute sobre ex-campeões.

Após sua segunda vitória sobre Prochazka em junho no UFC 300, muitos esperavam que a próxima defesa de título de Pereira fosse contra o principal candidato Magomed Ankalaev, no entanto, a oportunidade foi finalmente dada a Rountree Jr., um veterano do UFC bem viajado que coroou uma sequência de cinco vitórias com um nocaute sobre Anthony Smith em dezembro. Rountree Jr. não é estranho a se testar contra antigos destaques do GLORY — ele tem vitórias no UFC sobre a lenda do kickboxing Gokhan Saki e Dustin Jacoby — mas ele continua sendo um azarão significativo nas apostas para seu desafio de título contra Pereira. E Sonnen não consegue entender bem o porquê.

“O teste [for Pereira] é quando você é aceito, quando o mundo te vê como o cara mais malvado, e então você tem que lutar contra o No. 8. Você tem que lutar contra alguém onde você vai ser um favorito de 3 para 1, que é a linha atual e que provavelmente vai mudar”, disse Sonnen. “Aposto que vai para 4 para 1 quando esses caras lutarem. Quando você se encontra em uma luta que é mais difícil do que você pensou que seria, você tem grandes problemas.

“Mike Tyson costumava fazer os caras desistirem nas costas. Cain Velasquez fazia os caras murcharem nas costas. Anderson Silva fazia os caras murcharem nas costas porque eles estavam com muito medo do que iria acontecer. Pereira está entrando nesse território. Estou apenas compartilhando com você, Rountree é o confronto errado. Todos aqueles socos e chutes assustadores que Pereira dá, é aí que Rountree faz seu melhor trabalho.

“Este é um desastre enorme para qualquer um que pense que o UFC está tentando proteger Alex. Se eles estão tentando proteger Alex, alguém cometeu um grande erro.”

O UFC 307 acontecerá em 5 de outubro no Delta Center em Salt Lake City, Utah.