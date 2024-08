Chappell Roan ‘com medo e cansado’ de fãs assustadores, ame os respeitosos

O “Boa sorte, querido!” a cantora ganhou as manchetes esta semana com um vídeo contra a admiração dos fãs que ultrapassa os limites – e na sexta à noite ela adicionou ao seu manifesto mais detalhes sobre o tipo de comportamento que a deixa nervosa.

Chappell escreveu no IG: “Já estive em muitas interações físicas e sociais não consensuais e só preciso explicar isso e lembrá-lo de que as mulheres não lhe devem nada. Escolhi esta carreira porque adoro música e arte e honrar a minha criança interior, não aceito assédio de qualquer tipo porque escolhi este caminho, nem o mereço.”

CR teve reação após seu vídeo – alguns fãs acham que ela está no negócio errado, se ela não quer atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana – então, ela agora está esclarecendo… “Quando estou no palco, quando estou me apresentando , quando estou travesti, quando estou em um evento de trabalho, quando estou fazendo imprensa…estou no trabalho. Quaisquer outras circunstâncias, não estou em modo de trabalho. Estou esgotado.”

Ela resumiu com … “Por favor, pare de me tocar. Por favor, pare de ser estranho com minha família e amigos. Por favor, pare de presumir coisas sobre mim. Sempre há mais nesta história. Estou com medo e cansada. E por favor – don não me chame de Kayleigh. Há uma parte de mim que é só para mim, e não quero que isso seja tirado de mim.”