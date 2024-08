Charli XCX lança festa de 32º aniversário repleta de estrelas

Charli XCX sabe como fazer um clube pular – seja se apresentando ou apenas dando uma festa de doença… porque ela trouxe as estrelas com força total para ela

A cantora e compositora fez sua parte em seu aniversário de 32 anos no Tenant LA no sábado à noite… vestida com um short minúsculo e uma camiseta branca com uma tira recortada no peito.