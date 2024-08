Chefe do Real Madrid relaxa sobre início lento de Kylian Mbappé

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse no sábado que está feliz com a forma como o novo contratado Kylian Mbappé está se adaptando ao clube e que não tem preocupações sobre o início lento da equipe na temporada de LaLiga.

O capitão da França, Mbappé, que chegou ao Real vindo do Paris Saint-Germain em junho, marcou na vitória por 2 a 0 sobre o campeão da Liga Europa, Atalanta, na final da Supercopa da UEFA, há três semanas, mas ainda não conseguiu balançar a rede em três jogos da LaLiga.

Jogando como centroavante ao lado do ponta esquerda Vinícius Júnior, Mbappé desperdiçou diversas chances e teve dificuldades para se conectar com seus novos companheiros de equipe em empates decepcionantes contra o Mallorca e o Las Palmas, além de uma dura vitória em casa contra o Real Valladolid.

“[Mbappé] está jogando muito bem, mesmo que ainda não tenha marcado. Sua influência cria perigo. Ele se estabelecer aqui não é um problema”, disse Ancelotti em uma coletiva de imprensa antes de seu time receber o Real Betis no domingo.

“Para mim [Vinícius and Mbappé] estão se unindo bem, o trabalho ofensivo está sendo muito bem feito. Não tem sido um problema porque temos marcado gols em todos os jogos.

“Com o tempo, eles vão se unir melhor, não só Viní com Mbappé, mas Mbappé com os meio-campistas também. Ofensivamente, não temos problema. Não tivemos isso esses anos e não teremos agora que temos os melhores atacantes do mundo.”

Depois de uma temporada em que conquistou a dobradinha LaLiga e Liga dos Campeões, Ancelotti disse que acha natural receber críticas pelo início lento da temporada nacional.

Kylian Mbappé ingressou no Real Madrid após o término de seu contrato com o Paris Saint-Germain. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

O campeão está em quarto lugar na tabela com cinco pontos, quatro atrás do líder Barcelona, ​​que começou a temporada com três vitórias consecutivas.

“É absolutamente normal [the criticism] porque as exigências sobre esse time estão no auge. Vamos ser criticados até maio. Isso é normal para nós”, disse Ancelotti.

“Não estamos contentes, mas não porque estamos quatro pontos atrás [Barcelona]. É porque não jogamos bem até agora. A temporada é muito longa e isso [points difference] não significa muito.

“Estamos tentando resolver nossos problemas. Até agora não conseguimos ter um bloco compacto e temos que melhorar isso. Conversei sobre isso com os jogadores e eles concordam. Quando o problema está claro, é fácil consertá-lo”, acrescentou.