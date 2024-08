Chelsea 1-1 Inter de Milão (11 de agosto de 2024) Análise do jogo

Lesley Ugochukwu marcou o gol de empate aos 90 minutos e garantiu ao Chelsea um empate por 1 a 1 com a Inter de Milão no domingo, em seu último amistoso de pré-temporada antes da temporada 2024-25 da Premier League.

O empate em Stamford Bridge encerra uma pré-temporada difícil para o Chelsea, na qual eles foram derrotados pelo Real Madrid, Manchester City e Celtic e empatados pelo Wrexham, da League One. Sua única vitória foi contra o Club America.

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, deu minutos a quatro novos recrutas: Marc Guiu e Kiernan Dewsbury-Hall foram escalados para o time titular, enquanto Renato Veiga e Tosin Adarabioyo foram apresentados no intervalo.

O atacante do Inter, Marcus Thuram, abriu o placar para os visitantes aos 25 minutos, quando acertou um chute no canto superior com o pé esquerdo após passe de Joaquín Correa.

Apesar de estar atrás no placar, o Chelsea foi o melhor time no primeiro tempo, com Malo Gusto e Guiu desperdiçando chances de empatar.

O Chelsea revelou sua mais nova contratação, Pedro Neto, no intervalo, depois que o ponta português assinou um contrato de sete anos com o clube.

O time de Maresca continuou a criar oportunidades no segundo tempo, quando Christopher Nkunku viu um esforço acrobático defendido pelo goleiro da Inter, Yann Sommer, e Levi Colwill acertou a trave em um ângulo perfeito.

Quando parecia que não haveria mais jeito para o Chelsea, Ugochukwu acertou um chute de meia-voleio após cobrança de falta de Cole Palmer, que caiu gentilmente na entrada da pequena área.

O Chelsea recebe o City, campeão da Premier League, no próximo domingo, em seu primeiro jogo competitivo da temporada.