Chelsea acerta acordo com Felix e Gallagher com o Atleti – fontes

O Chelsea fechou um acordo em princípio para contratar João Félix do Atlético de Madrid, disseram fontes à ESPN, em uma mudança que agora deve fazer com que Conor Gallagher conclua sua transferência na direção oposta.

As negociações se intensificaram nos últimos dias, com o Atlético precisando negociar um jogador antes de finalizar um acordo com Gallagher, que vem treinando longe do time principal na base dos Blues em Cobham enquanto aguarda notícias sobre seu futuro.

Escolhas do editor 2 Relacionados

A taxa exata não está clara, mas uma fonte disse à ESPN que o pacote final para Felix pode valer cerca de € 50 milhões, incluindo complementos. O internacional português não foi incluído no elenco de Diego Simeone para a estreia na LaLiga contra o Villarreal na segunda-feira.

Fontes acrescentaram que Felix fechou um contrato de seis anos com a opção de mais 12 meses para retornar ao clube onde passou seis meses emprestado no ano passado, marcando quatro gols em 20 jogos.

Agora, espera-se que Gallagher viaje para Madri para concluir uma transferência de £ 34 milhões, tendo já acertado os termos pessoais e concluído os exames médicos.

Felix se tornaria a 11ª contratação de verão do Chelsea, depois de Pedro Neto, Tosin Adarabioyo, Kiernan Dewsbury-Hall, Filip Jörgensen, Omari Kellyman, Aaron Anselmino, Caleb Wiley, Renato Veiga e Marc Guiu, com Estevão Willian tendo concordado em se juntar aos Blues em 2025.

A chegada iminente do jogador de 24 anos lançará ainda mais dúvidas sobre o status de Raheem Sterling no clube, depois que ele ficou de fora da derrota na estreia da Premier League, no domingo, para o Manchester City, em Stamford Bridge.

O acampamento de Sterling emitiu uma declaração à ESPN na qual ele insistiu que havia desenvolvido um relacionamento positivo com o técnico Enzo Maresca, tendo participado de todas as seis partidas da pré-temporada, mas ele queria “obter clareza sobre a situação” após sua omissão.

Christopher Nkunku, Mykhailo Mudryk e Neto foram incluídos contra o City às custas de Sterling.