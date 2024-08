Chelsea cancela transferência de clube irmão por medo de escrutínio – fonte

O Chelsea decidiu no último minuto cancelar a transferência de seu atacante Deivid Washington para o clube irmão Strasbourg após preocupações levantadas sobre a mudança, disseram fontes à ESPN.

Tudo foi acertado entre os dois clubes para que o brasileiro de 19 anos fosse transferido por uma taxa inicial de € 21 milhões (US$ 23,2 milhões), com um potencial de € 3 milhões em bônus.

O jogador, que chegou ao Chelsea no verão passado por € 16 milhões, mas fez apenas três aparições pelo time principal, estava pronto para fazer seus exames médicos em Londres antes de viajar para a França.

Mas o Chelsea cancelou o contrato depois que a Premier League e a FIFA levantaram preocupações sobre a transferência entre os dois clubes de propriedade da BlueCo, disseram fontes.

Uma transferência semelhante feita no início do verão — Diego Moreira do Chelsea para o Strasbourg por € 9 milhões — já está sob análise da FIFA/Premier League, de acordo com fontes.

O Chelsea, que precisava levantar € 20 milhões em suas contas, estava ansioso para que a transferência acontecesse, apesar do Strasbourg não estar no mercado para um atacante e não estar interessado em Washington, que seria sua contratação recorde, disseram fontes.

No final, o Chelsea decidiu cancelar o acordo e o ex-jogador do Santos ficará no elenco de Enzo Maresca pelo menos até janeiro de 2025.

A BlueCo, um consórcio liderado pela Clearlake Capital e Todd Boehly, tornou-se acionista majoritária do clube francês Strasbourg no ano passado.