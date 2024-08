Chelsea contrata Pedro Neto do Wolves por sete anos

O Chelsea concluiu a contratação de Pedro Neto do Wolverhampton Wanderers, anunciou o clube do oeste de Londres no domingo.

O ponta português assinou um contrato de sete anos com seu novo clube e foi apresentado aos fãs em Stamford Bridge durante o intervalo do empate do Chelsea por 1 a 1 contra a Inter de Milão em um amistoso de pré-temporada.

“Sinto-me muito grato por ter me juntado a este clube”, disse Neto em uma declaração. “Trabalhei muito duro na minha carreira para estar aqui e estou ansioso para entrar em campo com esta camisa.”

Pedro Neto se tornou a nona contratação do Chelsea na janela de transferências de verão. JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

Neto, 24, eleva os gastos do Chelsea neste verão para além da marca de £ 200 milhões após fechar um acordo avaliado em £ 51,3 milhões (US$ 65,5 milhões).

O clube já contratou Omari Kellyman do Aston Villa, Tosin Adarabioyo do Fulham, Marc Guiu do Barcelona, ​​Kiernan Dewsbury-Hall do Leicester City, Renato Veiga do Basel, Caleb Wiley do Atlanta United, Filip Jörgensen do Villarreal e Aaron Anselmino do Boca Juniors.

O Chelsea inicia sua campanha 2024-25 na Premier League sob o comando do novo técnico Enzo Maresca contra o Manchester City no domingo.