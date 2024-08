Chelsea em João Félix fala sobre transferência de Omorodion fora de fontes

A transferência de Samu Omorodion do Atlético de Madrid para o Chelsea fracassou no domingo, disseram fontes à ESPN, mas os clubes estão trabalhando em um acordo para que João Félix retorne à Premier League para que Conor Gallagher possa se juntar ao time da LaLiga.

O Atlético está interessado em ver João Félix se transferir para Stamford Bridge em vez do Omorodion — o português passou seis meses emprestado para lá em 2023 — e o agente do atacante, Jorge Mendes, está agora em negociações com o Chelsea.

A tentativa do Atlético de contratar o atacante Julián Álvarez do Manchester City não está em perigo devido à mudança de planos, disseram fontes.

Fontes deram à ESPN razões conflitantes sobre o motivo pelo qual o Chelsea mudou de ideia sobre a contratação de Omorodion, de 20 anos.

O atacante fez parte da seleção espanhola sub-23 que conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris na semana passada, marcando um gol em quatro aparições.

O Atlético tem procurado implementar uma reconstrução ambiciosa de seu elenco neste verão. Eles contrataram o zagueiro Robin Le Normand da Real Sociedad e o atacante Alexander Sørloth do Villarreal, e estão procurando adicionar a estrela argentina Alvarez e o internacional inglês Gallagher.

No entanto, a mudança de Gallagher para Madrid — o Atlético confirmou na sexta-feira que o meio-campista estava na capital espanhola enquanto trabalhavam para fechar um acordo — estava condicionada à mudança de Omorodion na outra direção. O Chelsea agora não seguirá adiante com a contratação de Omorodion, e o Atlético está trabalhando para garantir que a transferência de Gallagher também não fracasse. João Félix — que passou a última temporada emprestado ao Barcelona — é visto como uma possível alternativa.

No domingo, o Chelsea anunciou a chegada do atacante Pedro Neto, do Wolves, sua mais recente contratação em um verão movimentado.

O Atlético contratou Omorodion do Granada em agosto de 2023 e imediatamente o emprestou ao Alaves para a temporada 2023-24. O altamente cotado jovem internacional espanhol ainda não jogou pelo time de Diego Simeone. A temporada da LaLiga começa no próximo fim de semana, com o Atlético viajando para Villarreal na segunda-feira, 19 de agosto.