Chelsea faz João Félix última contratação da janela de transferências

O Chelsea contratou João Félix em transferência definitiva do Atlético de Madrid, anunciou o clube londrino na quarta-feira.

O atacante assinou um contrato de sete anos.

Fontes disseram à ESPN que os clubes concordaram com um acordo no valor de € 50 milhões (US$ 55,4 milhões), incluindo complementos. O Atlético reterá uma parcela de 20% de qualquer taxa futura que o jogador gerar em uma transferência para longe do Chelsea.

Marca o retorno de Félix ao oeste de Londres, que passou seis meses emprestado na temporada passada ao Stamford Bridge, marcando quatro gols em 20 jogos.

“Estou muito feliz de voltar ao Chelsea e mal posso esperar para começar”, disse Félix. “Posso ver alguns rostos familiares da última vez que estive aqui, o que é sempre bom.

“Eu amei meu tempo aqui antes e disse aos meus amigos e familiares que adoraria retornar à Premier League um dia. Fazer isso com o Chelsea é uma ótima sensação e estou animado para voltar.”

Félix jogou na última temporada emprestado pelo Atlético ao Barcelona e marcou 10 gols em 44 partidas.

Ele esperava continuar no Barça além deste verão, mas retornou ao Atlético depois de jogar por Portugal na Euro 2024.

João Félix voltou do Atlético de Madrid para o Chelsea em uma transferência definitiva. Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

O jogador de 24 anos é a 11ª contratação de verão do Chelsea, depois de Pedro Neto, Tosin Adarabioyo, Kiernan Dewsbury-Hall, Filip Jörgensen, Omari Kellyman, Aaron Anselmino, Caleb Wiley, Renato Veiga e Marc Guiu, com Estêvão Willian tendo concordado em se juntar ao clube em 2025.

Félix, que começou sua carreira no Benfica, mudou-se para o Atlético no verão de 2019 por um recorde do clube de € 126 milhões. Ele não correspondeu às expectativas e lutou para se adaptar às táticas do técnico Diego Simeone. Ele marcou 34 gols em 131 jogos pelo Atlético.