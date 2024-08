Chelsea não é a ‘bagunça’ que parece – técnico Enzo Maresca

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, insistiu que o clube não é “uma bagunça”, apesar de ter mais de 40 jogadores do time principal em seus registros na quarta-feira, e também contestou a afirmação de Raheem Sterling de que ele não sabe nada sobre seu futuro.

A agitada janela de transferências de verão do Chelsea continuou na quarta-feira, com Conor Gallagher concluindo sua transferência de £ 34 milhões (US$ 44,4 milhões) para o Atlético de Madrid, enquanto João Félix se tornou a 11ª contratação do clube na janela de verão, finalizando sua mudança na direção oposta.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Maresca confirmou que um número significativo de jogadores está treinando longe do grupo do time principal, pois foram considerados excedentes às necessidades, com vários jogadores de alto nível naquele grupo, incluindo Gallagher antes de sua saída, Ben Chilwell, Trevoh Chalobah e Sterling.

Falando na quarta-feira antes do playoff da Conference League do Chelsea contra o Servette, Maresca disse: “Não estou trabalhando com 42 jogadores. Isso é algo de fora. Estou trabalhando neste momento com 21 jogadores.

“A sessão de hoje é com 20 jogadores, a sessão de ontem foi com 21. Então, os outros 15 ou 20, estão treinando separados. Nos EUA [during preseason] tínhamos 26 ou 27 jogadores então [are there] Jogadores do Chelsea, 42, 43, sim, com certeza. Mas eles não estão trabalhando comigo todos os dias. Eu não os vejo. Então não é uma bagunça como parece de fora, absolutamente não.”

O Chelsea adotou uma política de contratar jogadores com contratos de longo prazo — geralmente acordos de oito ou nove anos —, mas Maresca afirmou que sua política de seleção não seria afetada por isso.

Enzo Maresca insistiu que a situação no Chelsea não é uma bagunça. Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

“Estou aqui para tomar a decisão e pensar apenas no melhor para nós”, continuou ele. “Não estou pensando em quantos anos de contrato [they have]não é meu trabalho. Se eles têm um contrato de seis anos, mas eu não gosto deles, eles podem ter um contrato de 20 anos, eu não me importo.

“Estou aqui apenas para tomar a decisão certa para o time, nada mais que isso. Sobre a situação do contrato, não é meu trabalho.”

Sterling tem três anos restantes de contrato com o Chelsea e emitiu um comunicado buscando esclarecimentos sobre sua situação após ficar de fora da estreia da Premier League no domingo contra o Manchester City.

O jogador de 29 anos participou de todas as seis partidas da pré-temporada antes de ser omitido, mas Maresca disse: “Falei com Raheem pessoalmente um dia antes do City e expliquei a ele exatamente a situação.

“Não vejo Raheem depois do jogo. Ele está treinando separado, como eu disse. Caso eu me sente com Raheem, direi a ele exatamente as mesmas coisas que já disse a ele. Não tenho nada de novo para dizer a ele porque fui bem claro.”

Acredita-se que Sterling esteja planejando seus próximos passos, com a Juventus entre os clubes interessados ​​em contratar o internacional inglês, de acordo com fontes.

Maresca também reiterou que a saída de Gallagher se deveu à necessidade de cumprir as regras de lucro e sustentabilidade da Premier League, que estabelecem que o dinheiro arrecadado com a venda de jogadores desenvolvidos na academia de um clube pode ser contabilizado como lucro líquido.

Alguns torcedores do Chelsea gritavam o nome de Gallagher quando o time perdeu para o City no domingo, lamentando a saída de um meio-campista que chegou ao clube aos oito anos.

“Não é só pelo Chelsea, muitos clubes estão vendendo jogadores da base neste momento”, disse Maresca.

“Isso é muito triste porque todos nós amamos… Eu mencionei outro dia que temos [Francesco] Totti jogou na Roma por 20 anos, era o time dele, e todos nós amamos isso.

“Agora, neste momento, as regras são um pouco diferentes e às vezes você precisa vender seus jogadores da academia para ter 100% de lucro e é a situação. Além disso, as regras estão lá, então precisamos pelo menos respeitá-las.”

Mais vendas são esperadas, já que os times da Premier League e aqueles envolvidos nas competições da UEFA só podem registrar um elenco de 25 jogadores para usar na competição após o fechamento da janela de transferências de verão.