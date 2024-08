Chelsea pronto para rivalizar com a Juventus por acordo com Jadon Sancho – fonte

O Chelsea está considerando rivalizar com a Juventus pela contratação de Jadon Sancho, disse uma fonte à ESPN.

O Manchester United está disposto a deixar o atacante sair antes do prazo de transferência de sexta-feira. A Juventus conversou com o United, mas até agora não chegou a um acordo.

Sancho, segundo uma fonte, é uma das várias opções que estão sendo consideradas pelo Chelsea na última semana da janela de transferências.

O jogador de 24 anos ainda não jogou pelo United nesta temporada, tendo ficado de fora do elenco dos jogos contra Fulham e Brighton.

Ele foi reintegrado ao Old Trafford neste verão, depois de passar a segunda metade da temporada passada emprestado ao Borussia Dortmund.

Sancho entrou como substituto tardio na derrota do Community Shield para o Manchester City, mas não joga uma partida competitiva pelo United há um ano após sua desavença pública com o técnico Erik ten Hag em agosto de 2023.

O United preferiria garantir uma transferência permanente para Sancho, mas, até agora, os clubes não estão dispostos a igualar sua avaliação de cerca de £ 40 milhões (US$ 52,8 milhões).

O salário de Sancho de mais de £ 300 mil por semana também é um obstáculo.

Ele tem mais dois anos de contrato, assinado quando chegou do Dortmund em um acordo de £ 73 milhões em 2021.

O United não descartou fechar um acordo de empréstimo inicial para Sancho, desde que haja uma opção ou obrigação de tornar a transferência permanente no final da temporada.

Enquanto isso, Scott McTominay está em negociações com o Napoli depois que o United concordou com uma taxa de £ 25 milhões com o time italiano no domingo.

Caso o meio-campista decida se juntar ao time de Antonio Conte, fontes disseram à ESPN que isso dará ao United maior flexibilidade nas negociações para trazer o meio-campista do Paris Saint-Germain Manuel Ugarte.

O PSG vem esperando uma quantia de cerca de £ 50 milhões pelo internacional uruguaio para recuperar o dinheiro gasto para contratá-lo do Sporting no verão passado.