Chelsea quer contratar mais jogadores – Enzo Maresca

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, disse que o clube está de olho em mais contratações antes do fim da janela de transferências, apesar de ter concluído sua 10ª contratação de verão no início desta semana.

Pedro Neto se juntou ao Chelsea em um acordo de £ 54 milhões (US$ 69,6 milhões) do Wolves na segunda-feira, seguindo Tosin Adarabioyo, Kiernan Dewsbury-Hall, Filip Jörgensen, Omari Kellyman, Aaron Anselmino, Caleb Wiley, Renato Veiga e Marc Guiu para o oeste de Londres, enquanto Estêvão Willian se juntará ao clube em 2025.

Essa atividade deixou o Chelsea com um elenco inchado de 43 jogadores, enquanto eles buscam negociar vários jogadores indesejados, incluindo Conor Gallagher, cuja proposta de transferência de £ 34 milhões para o Atlético de Madrid está suspensa enquanto o clube da LaLiga arrecada fundos para concluir o acordo.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O Chelsea está em negociações com o Atlético sobre a possível aquisição de João Félix, enquanto o Napoli está aberto a incorporar Victor Osimhen em um acordo de troca de jogador mais dinheiro por Romelu Lukaku.

Questionado sobre as ligações com Félix e Osimhen, Maresca disse na sexta-feira: “A única coisa que posso dizer é que sempre tenho que dizer a mesma coisa. Eles não são nossos jogadores, então não é correto, eu acho, falar sobre um jogador do Napoli ou — quem é o outro? — um jogador do Atlético de Madrid.

“Neste momento, o clube sabe exatamente o que penso em termos do que precisamos, caso façamos algo e espero que antes de terminar a janela de transferências, possamos trazer alguns jogadores.”

Gallagher e Trevor Chalobah estão entre os vários jogadores que treinam longe do time principal antes da estreia do Chelsea na temporada contra o campeão Manchester City, no domingo.

Gallagher não estará disponível contra o City, enquanto Ben Chilwell, Armando Broja e Raheem Sterling estão entre os jogadores que podem sair antes do fechamento da janela.

Enzo Maresca está pronto para embarcar em sua primeira temporada como treinador principal na Premier League. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

“Estamos há 20 dias na América com 28, 29 jogadores, então tem sido muito bom em termos de gerenciamento do elenco”, disse Maresca. “Agora temos os caras que não estão envolvidos no nosso elenco, eles estão treinando separados. No momento, não é difícil, também porque se eu começar a pensar que tenho 43 jogadores, provavelmente não é uma coisa boa.

“Acabei de terminar a sessão agora e já estou pensando na sessão de amanhã. É a única coisa que gosto de fazer, gosto de controlar, se você começar a pensar em 43 jogadores, ‘manager [has] sem tempo, acho que não vale a pena.

“O [sporting directors Paul Winstanley and Laurence Stewart] estão tentando encontrar soluções para esses tipos de jogadores. Eu não sou o cara encarregado de encontrar soluções para esses jogadores, senão eles têm que me pagar o dobro.”

Maresca deixou o Leicester City após vencer o título do Campeonato na temporada passada para suceder Mauricio Pochettino em Stamford Bridge e revelou que conversou recentemente com dois compatriotas italianos, Claudio Ranieri e Carlo Ancelotti, ambos treinadores do Chelsea anteriormente.

“Falei com Claudio Ranieri e o motivo também foi porque falei com ele antes de começar a temporada com o Leicester e vencemos”, disse Maresca.

“Então, quando assinei com o Chelsea, liguei para ele imediatamente só para ver se seria o mesmo! Depois falei com Carlo Ancelotti quando jogamos contra o Madrid [in preseason] por um tempo. Ambos estavam falando sobre o clube [as] fantástico, sobre a experiência deles aqui, fantástico.”