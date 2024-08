Chelsea trabalhando para melhorar a produção de Mykhailo Mudryk – Maresca

Mykhailo Mudryk não conseguiu causar um impacto considerável no Chelsea desde que se mudou para o clube em 2023. Getty

Enzo Maresca disse que tomar as decisões certas no terço final tem sido um problema para Mykhailo Mudryk desde que ele chegou ao Chelsea no ano passado, mas o clube está trabalhando com o ponta para melhorar sua consistência.

O Chelsea derrotou o Servette, da Suíça, por 2 a 0 em casa, na primeira partida dos playoffs da Conference League na quinta-feira, com os jogadores ainda tentando se adaptar ao sistema do novo técnico Maresca.

Christopher Nkunku abriu o placar de pênalti aos 50 minutos, antes do substituto Noni Madueke fazer 2 a 0 faltando menos de 15 minutos.

Mudryk tem lutado para justificar seu alto preço desde que chegou ao Chelsea vindo do Shakhtar Donetsk da Ucrânia em janeiro do ano passado, e a partida de quinta-feira foi uma das poucas vezes em que ele jogou os 90 minutos completos.

O Chelsea pagou inicialmente € 70 milhões (US$ 77 milhões) pelo jogador de 23 anos, além de outros € 30 milhões em complementos.

“Acho que este é Mudryk, não só em termos desta noite, mas em termos de desde que ele entrou para o clube. Acho que ele teve alguns bons momentos e depois alguns momentos como cara ou coroa”, disse Maresca aos repórteres após a partida.

“Você não sabe se é uma coisa ou outra. Se ele puder se tornar mais consistente, ele pode dar um passo à frente. Vamos tentar ajudá-lo a mudar.

“Quando ele está no último terço, é sobre tomar a decisão certa. Para mim, a maioria dos erros de Misha não é sobre a qualidade ou o erro técnico, é sobre a escolha.”

As especulações sobre transferências continuam circulando no Chelsea enquanto Maresca tenta reduzir seu elenco, mas um jogador que ele quer manter é o ponta Madueke.

“Eu realmente gosto do Noni”, ele disse. “O único problema com ele provavelmente é que ele tem que entender que precisa ser consistente durante a semana; todo treino, todo treino, todo treino.”

Questionado se queria que o jogador de 22 anos permanecesse no clube, Maresca respondeu: “Com certeza”.

Em entrevista coletiva na sexta-feira, Maresca acrescentou que o Chelsea não hesitará em trazer um novo número nove antes do prazo final da janela de transferências se o jogador melhorar seu elenco.

“Eu apenas comunico os jogadores que eu gosto e os jogadores que eu não gosto. Espero que possamos encontrar soluções para eles porque no final, quando você encontra soluções, todos ficam felizes”, disse ele.

“Não precisamos contratar jogadores só por contratar jogadores. Se contratarmos um jogador para nos fazer melhorar, contrataremos jogadores, caso contrário, estamos felizes com a forma como estamos. “Se tivermos a chance de trazer um número nove que nos faça melhores, vamos tentar.”

O Chelsea visita o Wolves pela Premier League no domingo.