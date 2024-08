Chelsea vai contratar Jadon Sancho do Man United por empréstimo inicial – fonte

Manchester United e Chelsea estão prontos para concluir um acordo de empréstimo de Jadon Sancho, disse uma fonte à ESPN.

O Chelsea levará Sancho por empréstimo para a temporada, com a obrigação de tornar a transferência permanente no próximo verão por uma taxa de cerca de £ 25 milhões (US$ 32,8 milhões).

O atacante inglês não participa de uma partida competitiva pelo United há mais de um ano e ficou de fora do elenco de Erik ten Hag nos dois primeiros jogos da Premier League, contra Fulham e Brighton.

O jogador de 24 anos tem mais dois anos de contrato no Old Trafford.

Sancho passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao seu antigo clube, o Borussia Dortmund, depois de ter sido exilado do time principal do United após uma discussão pública com Ten Hag.

Ele foi reintegrado neste verão e voltou a treinar, mas, apesar de ter desempenhado um papel central na turnê de pré-temporada pelos EUA, foi autorizado a se transferir para o rival da Premier League, o Chelsea.

Uma fonte disse à ESPN que o United estava interessado em negociar uma transferência permanente para Sancho, mas uma avaliação de cerca de £ 40 milhões provou ser um grande obstáculo.

O Chelsea ultrapassou a Juventus na disputa por sua contratação depois que as negociações com o time italiano fracassaram na quinta-feira.

Houve progresso significativo durante as discussões na quarta-feira, mas a Juventus não conseguiu chegar a um acordo.